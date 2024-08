Apple TV+ możesz mieć teraz za darmo. Oto co obejrzysz w sierpniu!

Apple TV+ bez wątpienia nie jest najbogatszym w filmy i seriale serwisem VOD na rynku. Bez wątpienia jednak serwis nadrabia jakością produkcji. A w czasach, gdy jest tyle różnych promocji by zgarnąć dostęp do serwisu całkowicie za darmo — aż grzechem byłoby nie skorzystać z tej opcji. Tym bardziej, że w nadchodzących tygodniach w serwisie pojawi się kilka solidnie wyglądających premier — ale nawet jeżeli nic na poniższej liście was nie porwie, to spokojnie. W dotychczasowej bibliotece wciąż jest co nadrabiać (sprawdź: najlepsze filmy i seriale na Apple TV+).

Nowe filmy i seriale w Apple TV+ - sierpień 2024

W tym miesiącu Apple przygotowało różnorodny miks gatunkowy. Trocę komedii, trochę dramatu, a wszystko to dopełniają dwa ciekawie zapowiadające się dokumenty!

Cowboy Cartel (serial dokumentalny)

Premiera: 2. sierpnia 2024

„Cowboy Cartel” to niezwykła historia Scotta Lawsona, początkującego agenta FBI z Tennessee, który zdołał rozwiązać sprawę Los Zetas: jednego z najpotężniejszych karteli w Meksyku. Lawson, ryzykując życie, śledził transakcje związane z końmi wyścigowymi, co doprowadziło go do odkrycia międzynarodowej operacji prania brudnych pieniędzy. Serial ukazuje nie tylko dramatyczne wydarzenia, ale oferuje widzom również wywiady z osobami zaangażowanymi w sprawę, w tym z samym Lawsonem. Serial dokumentalny trafił do katalogu Apple TV+ już wczoraj i czeka na widzów!

The Instigators (film komediowy)

Data premiery: 9. sierpnia 2024

Film komediowy „The Instigators” opowiada o Rorym (w tej roli Matt Damon) i Cobbym (w którego wcieli się Casey Affleck), którzy, jako niechętni partnerzy, planują rabunek pieniędzy skorumpowanego polityka. Po nieudanym skoku zostają wciągnięci w prawdziwe tornado. Chaos którego kompletnie się nie spodziewali w wielu miejscach ich przerasta, a ich ucieczka obfituje w pełne zwrotów akcje, gdy muszą współpracować, aby uniknąć organów prawa.

Yo Gabba GabbaLand! (serial dla dzieci)

Data premiery: 9 sierpnia 2024

„Yo Gabba GabbaLand!” to kontynuacja niezwykle popularnego programu kierowanego ku najmłodszym widzom. To jedna z tych produkcji która zaprasza do wspólnej zabawy małych i dużych — dzieci i rodzice mogą wspólnie tańczyć i uczyć się nowych rzeczy. Program łączy przyjemne z pożytecznym dzięki zręcznemu mariażowi zabawy z nauką, a także popularną muzyką.

Bad Monkey (serial komediowy)

Data premiery: 14 sierpnia 2024

W połowie miesiąca zadebiutuje nowy serial, za którego odpowiada sam twórca „Teda Lasso”. To opowieść w której Vince Vaughn wciela się w Andrewa Yancy'ego, byłego policjanta, który teraz pracuje jako inspektor zdrowia. Po odkryciu ludzkiej ręki w okolicznym zbiorniku wodnym, Yancy postanawia zaangażować się mocniej niż powinien i pomóc rozwiązać sprawę morderstwa.

Bad Monkey. Źródło: Apple TV+

Pachinko (serial dramatyczny)

Data premiery: 23 sierpnia

Ulubieniec publiczności wraca z drugim sezonem. Ekranizacja bestsellerowej powieści i kontynuuje poruszającą historię miłości i przetrwania na przestrzeni czterech pokoleń, skupiając się na postaci Sunji.

K-Pop Idols (serial dokumentalna)

Data premiery: 30 sierpnia

„K-Pop Idols” to seria dokumentów, która zabierze nas za kulisy świata K-popu. Serial obiecuje pokazać widzom zmagania popularnych artystów. Przez sześć odcinków będziemy mogli obserwować jak wygląda tworzenie idealnych show w tym biznesie.