AI zadecyduje o spalonym. Kluby Premier League po stronie innowacji

Sędziowie bywają zawodni, dlatego we współczesnej piłce – podczas podejmowania decyzji – wspierają się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. VAR, goal-line, kamery AI – wszystko to ma sprawić, że piłka nożna stanie się jeszcze lepszym, a co najważniejsze, bardziej sprawiedliwym sportem. Niedawno do grona technologii stosowanych na stadionach dołączył system półautomatycznego spalonego, ale dotychczas wspierał on sędziów tylko w wybranych rozgrywkach. Dziś podjęto decyzję o zastosowaniu tego mechanizmu w angielskiej Premier League.

Tak dla zmian w weryfikacji spalonego, ale jeszcze nie w tym sezonie

Półautomatyczny spalony wykorzystuje oprogramowanie komputerowe wspierane przez AI do śledzenia ruchu zawodnika i piłki, dzięki czemu system jest w stanie precyzyjnie wychwytywać minimalne przewinienia i przesyłać informację do wozu VAR. Takie rozwiązanie przetestowano już w trakcie Mistrzostw Świata i w meczach Ligi Mistrzów – choć nie zrewolucjonizowało to piłki nożnej, to pozwoliło sędziom podejmować szybsze i bardziej stanowcze decyzje.

Dziś kluby Premier League – uważanej za najbardziej prestiżową ligę świata – zagłosowały za wprowadzeniem półautomatycznego spalonego w najwyżej klasie rozgrywkowej angielskiego futbolu. Decyzja została podjęta po miesiącach intensywnego monitorowania skuteczności technologii.

„Na dzisiejszym zgromadzeniu akcjonariuszy Premier League kluby jednomyślnie zgodziły się na wprowadzenie technologii półautomatycznego spalonego. Nowy system zostanie po raz pierwszy zastosowany w Premier League w przyszłym sezonie i oczekuje się, że technologia będzie gotowa do wprowadzenia po jednej z jesiennych przerw międzynarodowych” – fragment oświadczenia akcjonariuszy Premier League

Postawienie na półautomatyczną weryfikację spalonego nie oznacza oczywiście, że cała odpowiedzialność spadnie na oprogramowanie. Sędzia VAR będzie musiał zatwierdzić lub odrzucić wniosek, ale dzięki tej technologii asystenci nie będą musieli ręcznie rysować linii spalonego, co ma w teorii przełożyć się na większą płynność spotkań i krótszy czas przerw. Półautomatyczny spalony zostanie wdrożony w Premier League od przyszłego sezonu.

