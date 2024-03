Legendarny polski bramkarz powraca między słupki. Gdzie za darmo oglądać mecz legend Liverpoolu?

Gdy w 2005 roku zdobywał puchar Ligi Mistrzów po swoim słynnym tańcu na linii bramkowej, podziwiał go cały świat. Jerzy dudek – ikona Liverpoolu, a u schyłku kariery ważny filar Realu Madryt. Polski bramkarz zakończył karierę ponad dekadę temu, ale dziś ponownie założy rękawice i wyjdzie na boisko z dawnymi kolegami z szatni. Wszystko za sprawą charytatywnego meczu legend Liverpoolu, który odbędzie się na Anfield. W przeciwieństwie do weekendowych spotkań Premier League, będzie można go obejrzeć za darmo.

Spotkanie ikon, które zarabia krocie. Jerzy Dudek w wyjściowym składzie

Mecze gwiazd, których celem zazwyczaj jest zbiórka pieniędzy na daną działalność charytatywną, to dla fanów futbolu zawsze wielkie święto. Na boiska wracają wtedy idole z dzieciństwa, czy ikony piłki nożnej, które pamiętasz tylko z FIFY. Liverpool to dość osobliwy przypadek, bo domowy stadion dziewiętnastokrotnego mistrza Anglii to po pierwsze miejsce gwarantująca fantastyczną atmosferę, a po drugie z dużym zaangażowaniem pielęgnujące pamięć o klubowych bohaterach sprzed lat.

To też okazja do dobrych uczynków, bo dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany fundacji Liverpoolu, która zajmuje się między innymi sportową aktywizacją młodzieży, tworzeniem miejsc pracy dla młodych dorosłych i propagowaniem zdrowego trybu życia. W poprzednich meczach charytatywnych z gwiazdami Manchesteru United i Celticu Glasgow udało zebrać się 1,45 miliona funtów.

Jeśli zaś chodzi o wrażenia czysto piłkarskie, to mamy do czynienia z największymi nazwiskami kanonu sław angielskiego klubu. Wyjściowa jedenastka gospodarzy prezentuje się następująco:

Dudek, Kvarme, Skrtel, Agger, Aurelio, Maxi, Sissoko, Spearing, Babel, Gerrard, Torres

(ławka: Kirkland, Westerveld, Hyypia, Vignal, Biscan, Gonzalez, Cisse, El Zhar, Kuyt, Litmanen)

Polak wybiegnie na Anfield w pierwszym składzie, a jego przeciwnikami będzie ekipa legend Ajaxu Amsterdam, gdzie znalazło się miejsce między innymi dla Rafaela van der Vaarta, Siema de Jongaa, czy Clyde’a Wijnharda. Smaczkiem jest także obecność Jariego Litmanena i Ryana Babela – zawodnicy grali w obu klubach i w drugiej połowie spotkania przywdzieją koszulki przeciwnej drużyny. Pierwotnie po sieci krążyły informacje, że były kapitan Liverpoolu nie znajdzie się w składzie legend, ale fani The Reds mogą odetchnąć z ulgą – Steven Gerrard pojawi się na boisku i to w roli ofensywnego partnera Fernando Torresa.

Szkoleniowcem Legend LFC został Sven-Goran Eriksson, szwedzki trener prowadził niegdyś reprezentacje Anglii i zawsze marzył o przejęciu sterów The Reds – to w karierze mu się nigdy nie udało, ale już dziś będzie miał okazję spełnić to marzenie.

Legendy Liverpoolu vs Legendy Ajaxu Amsterdam – gdzie oglądać za darmo?

Dobrą wiadomością dla kibiców jest to, że mecz będzie można zobaczyć online zupełnie za darmo, a sposoby są dwa. Spotkanie będzie transmitowane na oficjalnym kanale YouTube oraz na klubowym Facebooku. Istnieje też możliwość oglądania meczu w aplikacji LFCTV GO, ale stream w apce wymaga konta z opłaconą subskrypcją – to wydatek 14.99 zł na miesiąc (pierwszy za darmo). Polskim operatorem jest zaś Viaplay – koszt miesięcznej subskrybcji z Premier League to 55 zł. Start o godzinie 16:00.

Co ciekawe nie jest to jedyne zderzenie piłkarskich legend. Niedawno zakończył się mecz ikon Realu Madryt i FC Porto. Gospodarze ulegli na Estadio Santiago Bernabéu gościom z Portugalii, przegrywając 1:0 po bramce Marka Čecha.

Stock image form Depositphotos