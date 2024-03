Lewandowski walczy o upragnione trofeum. Obejrzyj dziś w 4K

W rundzie pucharowej rozgrywek Ligi Mistrzów każde rewanżowe spotkanie budzi ogromne emocje, a dzisiaj, 12 marca, fani futbolu będą mieli okazję śledzić pojedynek między FC Barceloną a SSC Napoli w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA. Na murawie Stadionu Olimpijskiego w Barcelonie zmierzą się dwie potężne siły: Dumy Katalonii i zrewitalizowane Napoli.

Choć Barcelona może pochwalić się Robertem Lewandowskim w składzie, to kontuzje Pedriego i Frenkie De Jonga stanowią dla nich poważne osłabienie. Zmiana trenera przyniosła Napoli nowe życie, co widać było w pierwszym starciu, zakończonym remisem 1:1. Czy w takich okolicznościach zespół Roberta Lewandowskiego pokona włoski klub na drodze do zwycięstwa w Lidze Mistrzów?

Mecz Barcelona - Napoli w 4K i z trybem statystyk

Teraz obie drużyny będą walczyć o awans do kolejnej rundy w niezwykle zaciętym spotkaniu, które fani będą mogli śledzić emocjonujące wydarzenie na żywo w jakości 4K za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go. To jedyny sposób na to, by zobaczyć ten mecz w ultrawysokiej rozdzielczości, dzięki której transmisja na dużych ekranach, które coraz częściej goszczą w naszych domach, wygląda naprawdę świetnie.

A to nie wszystko, bo do dyspozycji widzów będzie też oddany interaktywny tryb statystyk dostarczający dodatkowych informacji na temat przebiegu meczu, składów i indywidualnych osiągnięć zawodników. Wszystkie informacje aktualizowane są w czasie rzeczywistym, więc jeśli przegapicie kilka minut spotkania albo będziecie pragnęli jeszcze uważniej śledzić zmagania piłkarzy, to możecie cały czas polegać na dokładnych statystykach.

Starcie FC Barcelony z SSC Napoli zapowiada się na prawdziwą ucztą dla fanów futbolu, którzy czekają na kolejną solidną porcję emocji. Start transmisji już o godzinie 20:50 na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz online w 4K na Polsat Box Go!