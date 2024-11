Nawet do 5 miesięcy Ligi Mistrzów za darmo. Oferta ważna tylko przez tydzień

Przyszedł w końcu czas na czarnopiątkową ofertę dla fanów futbolu. Canal+ z okazji Black Friday wprowadziło specjalną promocję na pakiet z Ligą Mistrzów. Możecie zgarnąć kilka miesięcy za darmo, ale trzeba się spieszyć – oferta ważna jest tylko przez tydzień.

Reklama

Niespodzianki z okazji Black Friday dla nowych i obecnych klientów

Żeby śledzić nad Wisłą wszystkie rozgrywki piłkarskie, trzeba mieć naprawdę gruby portfel. Każda z 3 topowych lig europejskich należy do innego operatora, a rozgrywki pucharowe – w tym Liga Mistrzów – często wymagają innej subskrypcji. Dlatego też każda oferta promocyjna na darmowy futbol jest mile widziana – szczególnie w przypadku takim jak ten, gdy dzięki promocji można uniknąć opłat przez prawie przez pół roku.

Źródło: Depositphotos

Z okazji Black Friday Canal+ ma propozycję zarówno dla nowych użytkowników, jak i obecnych klientów. Pierwsza grupa może teraz skorzystać z pakietów Super Sport (m.in. Canal+ Sport, Canal+ Sport 2, Canal+ Sport 3 i Entry+ (m.in. Canal+ Polska, Canal+ 4K Ultra HD, Canal+ Premium), dających dostęp do Champions League, Ekstraklasy i gal KSW przez 5 miesięcy bez opłat – po tym okresie 65 zł/mies. Na obecnych klientów czeka po wykupieniu pakietu Super Sport 4-miesięczny okres bez opłat – następnie 20 zł/mies.

Promocyjną ofertę Canal+ z okazji Black Friday łatwo można jednak przegapić. Ta będzie ważna jedynie przez tydzień, czyli do 2 grudnia. To na ten moment jedyne legalne źródło, które umożliwia śledzenie wszystkich meczów Ligi Mistrzów. Niektóre spotkania można także obejrzeć w TVP Sport, ale to dotyczy tylko mniej medialnych drużyn. Jutro o 21 w krajowej telewizji zobaczymy przykładowo mecz Aston Villa - Juventus, ale oczy całego piłkarskiego świata skierowane są na szlagierowe spotkanie Liverpool - Real Madryt – ten mecz dostępny będzie jedynie w Canal+.

Stock image from Depositphotos