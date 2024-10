Formłua 1 od przyszłego sezonu do domu. To świetna wiadomość dla fanów motoryzacji, bo nowy nadawca oferuje znacznie tańszy abonament.

Viaplay zwija się z Polski i do połowy przyszłego roku zakończy świadczenie usług nad Wisłą – z tego powodu skandynawska platforma pozbywa się dotychczasowych licencji. Niedawno dowiedzieliśmy się, że transmitowane przez Viaplay gale KSW trafią w objęcia Canal+, a teraz wyjaśniło się, kto przejmie wyścigi Formuły 1.

Formuła 1 wraca do Eleven Sports

Krążące od dawna po sieci plotki potwierdziły się. Formuła 1 od sezonu 2025 będzie transmitowana w Eleven Sports. Polski nadawca oficjalnie potwierdził informację w mediach społecznościowych. Początek już w marcu.

Formuła 1 wraca do Eleven! Mamy wielką przyjemność poinformować, że nabyliśmy wyłączne prawa do transmisji F1 w Polsce w latach 2025-2028, czyli aż na cztery kolejne sezony! Pierwszy wyścig już w marcu w Australii. Nie możemy się doczekać!

Patryk Mirosławski z Eleven Sports potwierdził, że widzowie będą mogli liczyć na sesje na żywo w HD i wiele materiałów dostępnych w jakości 4K. Będzie też nowe studio i relacje bezpośrednio z torów wyścigowych.

Dla kibiców najważniejsze jest jednak to, ile zapłacą za dostęp do ulubionej dyscypliny. Dotychczas śledzenie Formuły 1 w Viaplay wiązało się z koniecznością opłacenia abonamentu w wysokości 55 zł miesięcznie (za pakiet Total ze sportami premium). W Eleven Sports jest na ten moment o wiele taniej. Koszt subskrybcji to 15,90 zł – na ten moment nie wiadomo, czy dostępność F1 wpłynie na cenę, ale jeśli uda się ją utrzymać, to będzie to prawdziwa gratka dla sympatyków bolidów.

Warto jednak zaznaczyć, że już teraz można skorzystać z wykupienia opcji rocznej w cenie 159 zł i tym samym zapewnić sobie dostęp do przyszłorocznych wyścigów F1. To wydatek mniejszy, niż trzymiesięczna subskrypcja pakietu Total z Viaplay.

