Prędkość internetu nie tak istotna. Niemal co drugi Polak nie przeprowadzał jeszcze testu prędkości

Firma doradcza Deloitte udostępniła nam dzisiaj wyniki ciekawego badania - Broadband Consumer Survey 2022, które obrazuje poziom satysfakcji klientów z korzystania z dostępu do internetu w naszym kraju.

Z raportu z tego badania można wysnuć dwa wnioski - albo jesteśmy już usatysfakcjonowani poziomem jakości usług internetowych w Polsce, albo prędkość oferowanego internetu jest już dla nas wystarczająca. Oczywiście te dwa wnioski łączą się ze sobą, niemniej zerknijmy na szczegółowe wyniki.

Zaczniemy od tytułowych pomiarów prędkości posiadanego łącza internetowego. Okazuje się, że w Polsce aż 42% badanych nie przeprowadzało jeszcze takich pomiarów.

Co to może oznaczać? Pomijając niewielką część nieświadomych klientów, pomiarów prędkości dokonujemy w dwóch przypadkach - kiedy stwierdzimy istotny i zauważalny spadek prędkości naszego łącza lub gdy jest ona w sposób ciągły znacznie niższa niż deklarowana przez dostawców.

I tak, wśród klientów którzy przeprowadzili taki test, większość pomiarów pokazywało ponad 80% deklarowanego przez dostawców transferu. Niewielki odsetek z nich był na poziomie poniżej 60%.

Spójrzmy więc teraz na te prędkości posiadanego łącza w porównaniu z deklaracjami optymalnego dla klientów. Prawie połowa badanych - 48% korzysta z internetu z prędkością powyżej 100 Mb/s, a 68% powyżej 50 Mb/s.

Z kolei dla 43% badanych prędkości poniżej 500 Mb/s jest optymalna w stosunku do ceny, a co dla czwartego jest to poziom 500 Mb/s. Z prędkości równych lub większych niż 1 Gb/s korzysta tylko 3% ankietowanych, a taką prędkość chętnie widziałaby w swoich domach 16% osób.

Uogólniając, aż dla 81% badanych w Polsce deklaruje zadowolenie z korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do internetu i tylko 8% jest raczej lub bardzo niezadowolonych.

Niejako potwierdzeniem spadku znaczenia prędkości (lub zadowolenia z już posiadanych parametrów łącza) jest poniższy wykres. Już co trzeci badany, albo w ogóle nie ma potrzeby zmiany internetu na szybszy albo ma poważne wątpliwości czy potrzebuje szybszego łącza.

Co z niezawodnością oferowanych usług internetowych w Polsce? Tu też nie wygląda to najgorzej, co czwarty badany w ostatnim roku nie stwierdził żadnej awarii posiadanego łącza, a u blisko połowy zdarza się ona rzadziej niż raz w miesiącu.

Sławomir Lubak, partner, lider branży Telekomunikacji, Mediów i Technologii, Deloitte:

Wchodzimy obecnie w nowy etap rozwoju rynku usług dostępu do Internetu, w którym dla znacznej części użytkowników prędkość przestaje być jedynym wyznacznikiem atrakcyjności danej oferty, a o doświadczeniach klienta w coraz większym stopniu będzie decydować jakość otrzymywanej usługi.

Jak widać wyżej, sama prędkość pobieranych danych jest istotna obecnie (pamiętajmy jednocześnie, że możliwe było zaznaczenie dwóch odpowiedzi) dla 26% badanych, a wysyłanych danych dla zaledwie 10%. Najistotniejsza dziś jest niezawodność i stabilność - 54% wskazań, pokrycie zasięgiem w całym domu - 39% oraz cena - 38%.

Na koniec pozostaje nam jeszcze sprawdzić, które łącza cieszą się opinią najbardziej stabilnych i niezawodnych.

Nie będzie tu zaskoczenia, najbardziej zadowoleni z dostępu do internetu są klienci korzystający z światłowodów - 87%, jednocześnie mamy tu najmniej wskazań po stronie braku zadowolenia - 6%. Dobry wynik jest też w przypadku klientów korzystających z internetu mobilnego: 78% - o 1 p.p. więcej niż przy internecie od „kablówek”, za to więcej mamy tu niezadowolonych klientów: 13% vs 10%.

Źródło: Deloitte

Stock Image from Depositphotos.