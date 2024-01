Router z WiFi 4, 5 lub 6? Zobacz kolosalną różnicę w prędkości internetu

Zacznijmy jednak od tego podsumowania i ogłoszenia zwycięskich operatorów w kategorii internetu stacjonarnego, FTTH oraz mobilnego - w każdej technologii 2G/3G/4G/5G i z osobna w zasięgu 5G.

Najszybszy internet stacjonarny w Polsce

Zwycięzcą rocznego rankingu pomiarów średnich prędkości przy pobieranych danych został T-Mobile, z wynikiem 240,3 Mb/s. Na drugim miejscu mamy INEA - 228,2 Mb/s, podium zamyka Play (UPC) z wynikiem 221,2 Mb/s (największa liczba pomiarów - 2,75 mln), a na czwartym Vectra - 215 Mb/s.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów T-Mobile Stacjonarny 240,3 113,5 15 0,72 mln INEA 228,2 212 10 0,97 mln Play Stacjonarny (z UPC) 221,2 45,5 17 2,75 mln Vectra 215 46,4 17 2,06 mln

Najszybszy internet światłowodowy FTTH w Polsce

Nieco inaczej wygląda ten ranking, jeśli pod uwagę weźmiemy tylko internet stacjonarny FTTH, bo wypadają z niego operatorzy z infrastrukturą opartą głównie o FTTB, czyli Play (UPC) i Vectra.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Orange 268,3 83,4 10 2,82 mln INEA 251,5 246,9 10 0,69 mln T-Mobile Stacjonarny 240,3 113,5 15 0,72 mln Netia 234,1 104,3 14 0,61 mln

Najszybszy internet światłowodowy FTTH miał w 2023 roku Orange, ze średnią prędkością przy pobieranych danych na poziomie 268,3 Mb/s, dalej mamy ponownie INEA - 251,5 Mb/s, T-Mobile - 240,3 Mb/s oraz Netia - 234,1 Mb/s.

Najszybszy internet mobilny w Polsce

W przypadku internetu mobilnego mamy dwa rankingi. W pomiarach dokonanych w każdej dostępnej technologii 2G/3G/4G i 5G, największą średnią prędkość pobieranych danych miał Plus - 49,3 Mb/s. Na drugim miejscu T-Mobile - 46,1 Mb/s, Play - 44 Mb/s, a Orange - 43,5 Mb/s.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Plus 49,3 10,9 37 0,79 mln T-Mobile 46,1 12,4 28 0,74 mln Play 44 13,3 30 1,17 mln Orange 43,5 11,8 28 0,79 mln

Najszybszy internet mobilny 5G w Polsce

Przy pomiarach prędkości wykonanych tylko w zasięgu 5G, również wygrał Plus z dużą przewagą nad pozostałymi operatorami.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Plus 134,6 19 31 108 tys. Play 72,2 27,7 26 83 tys. Orange 69,1 27 26 42 tys. T-Mobile 65 24,5 27 73 tys.

Wzrost prędkości internetu mobilnego

Przechodzimy już do wspomnianych na początku najbardziej ciekawych danych pobocznych. Pozostając przy internecie mobilnym okazuje się, że w porównaniu z rokiem 2020, średnia prędkość internetu mobilnego wzrosła niemal dwukrotnie.



Przy wysyłanych danych nie ma tak spektakularnych zmian, niemniej rośnie również, przy spadającym pingu. Oczywiście nie bez znaczenia, jest tu udostępnienie technologii 5G w 2020 roku, co pozwoliło o zwiększenie średniej prędkości o ponad 10 Mb/s w 2021 roku.



Co ciekawe, największy wpływ na te wzrosty był po stronie Plusa, widać to wyraźnie na tym powyższym wykresie, na którym pokazano średnie prędkości w każdej technologii 2G/3G/4G i 5G oraz po prawej z osobna dla samego LTE (4G).

Wzrost prędkości internetu stacjonarnego

W przypadku internetu stacjonarnego, średnia prędkość pobieranych danych urosła w porównaniu z 2020 rokiem ponad dwukrotnie, podobnie zresztą jak prędkość danych wysyłanych.



Jeśli zaś chodzi o internet światłowodowy FTTH, wzrosty są jeszcze bardziej imponujące:

prawie 2,5-krotnie szybsze pobieranie danych (246 vs. 106 Mb/s),

prawie 3-krotnie szybsze wysyłanie danych (108 vs. 38 Mb/s),

2-krotnie niższe opóźnienie (11 vs. 23 ms).

Prędkość internetu a technologia WiFi

Na koniec pozostawiłem tytułowe dane, odnoszące się do różnic w prędkości internetu w zależności od routera WiFi, z którego korzystamy.

I tak, przy routerach wspierających tylko technologię WiFi 3, średnia prędkość pobieranych danych wyniosła 22 Mb/s - to już na szczęście niewielki odsetek takich urządzeń, bo wynoszący tylko 4%. Czterokrotnie szybszy internet możemy mieć przeskakując na technologię WiFi 4 - 46% urządzeń. Nieco mniejszy odsetek - 42% routerów WiFi wspiera już technologię WiFi 5, która daje średnią prędkość przy pobieranych danych na poziomie niemal 300 Mb/s, a przy WiFi 6 aż 515 Mb/s - te ustanie urządzenia stanowią na razie 8% w Polsce.



Nie bez znaczenia jest też pasmo, które ustawimy na routerze. Przy częstotliwości 2,4 GHz, średnia prędkość pobieranych danych wyniosła w ubiegłym roku 44 Mb/s, a przy 5 GHz aż 273 Mb/s, i to to pasmo jest najczęściej wykorzystywane - 64%.

Źródło: Speedtest.pl

Stock Image from Depositphotos.