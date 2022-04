Predator Race Cup 2022 - gratka dla fanów motor-esportu!

W połowie kwietnia otworzono zgłoszenia do Predator Race Cup 2022 - zawodów e-sportowych nastawionych na rywalizację w grach simracingowych. Niestety, rejestracja trwa tylko do 1 maja 2022, więc nie ma już dużo czasu na potwierdzenie chęci uczestnictwa.

Pierwszy etap to kwalifikacji - z nich wyłonieni zostaną szczęśliwcy, którzy zmierzą się w 30-minutowym wyścigu w ramach polskiego finału. 26 zawodników zawalczy o pierwsze dwa miejsca, które wezmą udział w Wielkim Finale, który odbędzie się 14 czerwca. Tam spotkają się najlepsi zawodnicy z 24 krajów. Ostatni wyścig to gra o wysoką stawkę: najlepszy dołączy na rok do zespołu R8G eSports i będzie mógł uczyć się od najlepszych.

Po sukcesie jakim była pierwsza edycja Predator Race Cup w 2021 roku, postanowiliśmy dalej rozwijać własne formaty eSportowych zmagań. Zapoczątkowana w 2020 roku współpraca z Romainem Grosjeanem - zawodowym kierowcą, przedsiębiorcą, założycielem R8G eSports i fanem eSportu - pomaga Acerowi kontynuować misję wspierania i rozwijania utalentowanych graczy.

Hajo Blingen, Wiceprezydent Acer EMEA Marketing

Uczestnicy będą mogli wybrać jedno spośród trzech aut: Mercedes AMG GT3, Lamborghini Huracan GT3 lub McLaren 650 GT3. W tym roku najlepsi będą się ścigać na około 6-kilometrowym torze Silverstone, a polska edycja będzie streamowana na żywo 7 maja. Aby zgłosić swoją chęć uczestnictwa w wydarzeniu, należy zgłosić się tutaj.