Za kierownicę przed osiemnastką: prace nad ustawą nabierają tempa

Starsi kierowcy pamiętają czasy, kiedy prawo jazdy można było uzyskać już po ukończeniu siedemnastego roku życia. Wiele wskazuje na to, że już wkrótce znów będzie to możliwe. Stosowne przepisy trafiły już do konsultacji publicznych, podczas których zainteresowani mogą wyrazić swoją opinię i zaproponować zmiany.

Prawo jazdy od 17 lat? Tak, ale z pewnymi ograniczeniami

Proponowane przez rząd zmiany zakładają, że prawo jazdy kategorii B będzie mogła zdobyć osoba, która ukończy 17. rok życia. Jako że wciąż będzie to osoba niepełnoletnia, do odbycia kursu i podejścia do egzaminu będzie wymagana zgoda rodziców bądź prawnych opiekunów. To z pewnością dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy nie mogą doczekać się pierwszej samodzielnej podróży za kierownicą. Nowe przepisy niosą jednak za sobą spore ograniczenia. Pierwsze lata za kółkiem będą stanowiły tzw. okres próby. Z czym on się wiąże? Oto co rząd przewiduje w tym zakresie.

Właśnie zdobyłeś prawo jazdy? Czekają Cię lata próby

Przepisy, nad którymi prace właśnie trwają zakładają, że pierwsze lata za kierownicą będą wiązały się z kilkoma restrykcjami. Najważniejsza z nich to całkowity zakaz jazdy po spożyciu alkoholu. W tym wieku dopuszczalna ilość etanolu w wydychanym powietrzu wyniesie 0,0 promila. Ponadto kierowcę w okresie próby będą obowiązywały następujące ograniczenia prędkości: 50 km/h w terenie zabudowanym, 80 km/h w terenie niezabudowanym i 100 km/h na drogach szybkiego ruchu i autostradach.

Młodociany kierowca nie będzie również mógł świadczyć usług z zakresu przewozu osób czy to jako taksówkarz, czy przewóz okazjonalny. Jeszcze surowsze restrykcje obejmą nieletnich. Nie będą mogli przewozić jako pasażerów innych nieletnich, o ile w samochodzie nie będzie podróżował wraz z nimi pełnoletni kierowca.

Nowe prawo zakłada, że okres próby potrwa dwa lata z jednym wyjątkiem. W przypadku osób, które zdobędą prawo jazdy w wieku 17 lat, potrwa do ukończenia 20. roku życia, jednak nie dłużej niż przez 3 lata.

Przekroczyłeś prędkość o 50 km/h? Prawo jazdy stracisz w każdym przypadku

To nie koniec zmian, jakie już wkrótce mogą objąć polskie prawo o ruchu drogowym. Wśród konsultowanych przepisów znalazł się również ten pozwalający na zatrzymywanie prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o 50 km/h w każdym przypadku. Do tej pory policjant mógł zatrzymać prawo jazdy tylko wtedy, gdy do przekroczenia doszło w terenie zabudowanym.

Konsultacje potrwają do połowy lutego.

Źródło: PAP