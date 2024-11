Prawo jazdy i dowód rejestracyjny w telefonie – czy to naprawdę działa?

Prawo jazdy i dowód rejestracyjny w mObywatelu – kiedy i gdzie można z nich korzystać

Dzięki nowym technologiom i uproszczonym przepisom, kierowcy w Polsce mają możliwość korzystania z cyfrowych dokumentów za pomocą aplikacji mObywatel. Prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny dostępne w telefonie znacząco ułatwiają życie, ale czy w każdej sytuacji możemy na nich polegać? Poniżej znajdziesz informacje o tym, kiedy można korzystać z tych dokumentów, a kiedy lepiej mieć przy sobie tradycyjne wersje.

Cyfrowe dokumenty w mObywatelu – co warto wiedzieć?

Od kilku lat polscy kierowcy nie muszą już martwić się o konieczność posiadania fizycznych wersji prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego. Wszystko za sprawą aplikacji mObywatel, która umożliwia cyfrowy dostęp do dwóch kluczowych dokumentów:

mPrawo Jazdy – cyfrowe prawo jazdy, zawierające te same dane, co jego fizyczny odpowiednik.

– cyfrowe prawo jazdy, zawierające te same dane, co jego fizyczny odpowiednik. mPojazd – cyfrowy dowód rejestracyjny, dostępny dla właścicieli i współwłaścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Dzięki tym rozwiązaniom wystarczy mieć przy sobie telefon, a aplikacja pozwala na okazanie dokumentów podczas kontroli drogowej. Z mObywatela korzysta już miliony kierowców, ale czy to udogodnienie jest wystarczające w każdej sytuacji?

Kiedy można używać prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego w telefonie?

Aplikacja mObywatel zapewnia pełną funkcjonalność normalnego dokumentu podczas większości standardowych sytuacji, jakie mogą spotkać kierowcę na polskich drogach. Cyfrowe dokumenty są akceptowane w takich przypadkach jak:

Kontrola drogowa – policjant ma wgląd do Centralnej Ewidencji Kierowców, dlatego wystarczy pokazać cyfrowe prawo jazdy lub dowód rejestracyjny z aplikacji.

– policjant ma wgląd do Centralnej Ewidencji Kierowców, dlatego wystarczy pokazać cyfrowe prawo jazdy lub dowód rejestracyjny z aplikacji. Zakup ubezpieczenia – podczas formalności związanych z polisą OC można wykorzystać cyfrowy dowód rejestracyjny.

– podczas formalności związanych z polisą OC można wykorzystać cyfrowy dowód rejestracyjny. Kolizje drogowe – aplikacja mObywatel umożliwia szybki dostęp do danych kierowcy oraz pojazdu, co ułatwia spisanie oświadczenia i usprawnia przebieg formalności na miejscu zdarzenia.

– aplikacja mObywatel umożliwia szybki dostęp do danych kierowcy oraz pojazdu, co ułatwia spisanie oświadczenia i usprawnia przebieg formalności na miejscu zdarzenia. Wypożyczanie samochodu – dla osób korzystających z wypożyczalni aut, mPrawo Jazdy również może być wystarczającym potwierdzeniem posiadania uprawnień.

Sytuacje, w których lepiej mieć przy sobie fizyczne dokumenty

Chociaż mObywatel oferuje spore możliwości, to nie każda sytuacja pozwala na zastąpienie tradycyjnych dokumentów cyfrowymi odpowiednikami. Są sytuacje, kiedy konieczne jest posiadanie fizycznych wersji dokumentów:

Podróż za granicę – cyfrowe dokumenty są akceptowane wyłącznie na terenie Polski. Wyjeżdżając do innych krajów europejskich, należy mieć przy sobie prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz ważną polisę OC. W niektórych przypadkach konieczna jest również Zielona Karta, będąca międzynarodowym dowodem ubezpieczenia.

– cyfrowe dokumenty są akceptowane wyłącznie na terenie Polski. Wyjeżdżając do innych krajów europejskich, należy mieć przy sobie prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz ważną polisę OC. W niektórych przypadkach konieczna jest również Zielona Karta, będąca międzynarodowym dowodem ubezpieczenia. Formalności urzędowe – niektóre procedury wymagają przedstawienia fizycznego dowodu rejestracyjnego, np. w wydziale komunikacji lub przy odbiorze pojazdu z parkingu po jego odholowaniu.

– niektóre procedury wymagają przedstawienia fizycznego dowodu rejestracyjnego, np. w wydziale komunikacji lub przy odbiorze pojazdu z parkingu po jego odholowaniu. Przeglądy techniczne – badanie techniczne pojazdu, które przeprowadza się na stacjach diagnostycznych, wymaga okazania fizycznego dowodu rejestracyjnego.

– badanie techniczne pojazdu, które przeprowadza się na stacjach diagnostycznych, wymaga okazania fizycznego dowodu rejestracyjnego. Sprzedaż pojazdu – przy sprzedaży auta kupujący może wymagać fizycznego dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia OC.

Wszystko o Twoim aucie w aplikacji mObywatel

Aplikacja mObywatel to znacznie więcej niż tylko prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Wśród jej funkcji można znaleźć również licznik punktów karnych, który automatycznie aktualizuje informacje o mandatach. Dzięki temu kierowcy mają szybki dostęp do danych na temat swoich przewinień na drodze, co może pomóc w monitorowaniu liczby punktów i zapobiec przekroczeniu limitu.

Moje pojazdy to kolejna przydatna funkcjonalność. Dzięki niej właściciele pojazdów mogą sprawdzić takie informacje, jak:

Dane techniczne pojazdu – marka, model, rok produkcji, numer VIN.

– marka, model, rok produkcji, numer VIN. Stan licznika – wprowadzony przez stacje diagnostyczne lub policję.

– wprowadzony przez stacje diagnostyczne lub policję. Polisa OC – nazwa ubezpieczyciela, numer polisy, okres ważności OC.

– nazwa ubezpieczyciela, numer polisy, okres ważności OC. Przypomnienia – o kończącej się ważności polisy OC oraz terminie badania technicznego.

Kiedy zagraniczni kierowcy muszą mieć przy sobie dokumenty?

O ile przepisy dla polskich kierowców stały się bardziej liberalne, zagraniczni kierowcy podróżujący po Polsce nadal muszą mieć przy sobie wszystkie tradycyjne dokumenty: prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz polisę OC. W przeciwnym razie mogą oni spotkać się z karą lub komplikacjami podczas kontroli drogowej.

Dla osób poruszających się pojazdami leasingowymi, firmowymi lub wynajętymi, sytuacja również wymaga fizycznych dokumentów – cyfrowe odpowiedniki nie są akceptowane w przypadku pojazdów zarejestrowanych na inne osoby lub instytucje.

