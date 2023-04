Mieli okiełznać Ubera, a chcą zrobić dobrze piratom drogowym

Rząd w ubiegłym roku wprowadził poprawki do prawa drogowego, uderzające w piratów łamiących przepisy. Zwiększenie ilości punktów karnych za wykroczenia, wydłużenie procesu kasowania punktów do dwóch lat oraz likwidacja wytrychu w postaci kursów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, zmniejszających liczbę naliczonych punktów – wszystko to przyczyniło się do ograniczenia ilości ofiar śmiertelnych na drogach. Jednak ktoś po cichu postanowił powrócić do starych przepisów, otwierając piratom furtkę, która zagraża bezpieczeństwu Polaków na drogach. I to w ustawie, mającej z tym niewiele wspólnego.

Piraci łatwiej pozbędą się punktów karnych

Jak podaje portal BRD24.pl, Komisja Infrastruktury pracowała wczoraj przy projekcie Lex Uber, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów z aplikacji taksówkarskich. Jednak oprócz propozycji większych kontroli kierowców pojawił się też dziwny zapis, niejako cofający zamiany, wprowadzone w zeszłym roku.

W projekcie (a dokładniej druku nr 3121) miał pojawić się zapis, którego nikt publicznie nie konsultował. Mowa dokładnie o poprawce, która przywraca kasowanie punktów karnych po roku. Druga poprawka dotyczy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, które ponownie będą mogły organizować płatne pogawędki z kierowcami, skutkujące zmniejszeniem ilości punktów karnych. Jak przypomina BRD24.pl, WORD-y utraciły to źródło dochodów w styczniu 2022 roku. Wcześniej za około 300 zł możliwe było zredukowanie liczbę punktów o 6. Taką czynność kierowcy mogli powtarzać raz na pół roku.

6a. Osoba wpisana do ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie częściej niż raz na 6 miesięcy może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego

Nie wiadomo dlaczego takie zapisy pojawiły się w projekcie dotyczącym aplikacji taksówkarskich, ale jeśli zostaną one zaakceptowane podczas drugiego czytania, to piraci drogowi znów będą mogli czuć się bardziej bezkarni, a to skutkuje jedynie większym niebezpieczeństwem na drogach i zagrożeniem dla przepisowych kierowców.

