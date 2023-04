Podstawowe i wyjściowe pytanie w tym badaniu, a więc o ocenę ogólnego stanu finansów własnych Polaków, nie napawa optymizmem. Aż 70% z nas uważa swoją sytuację finansową jako gorszą niż przed rokiem, a 33% zdecydowanie gorszą. Jedynie 19% nie odczuwa różnicy, a 11% wskazuje na zdecydowanie lepszą lub raczej lepszą.

Ok. 70 proc. respondentów określiło aktualny stan portfela jako mniej zadowalający niż przed rokiem. W tej grupie nieco więcej było kobiet (73 proc. w porównaniu do 65 proc. mężczyzn). Źle o swoich finansach wypowiadali się też 40-latkowie (88 proc.) i osoby przed 30 rokiem życia (81 proc.), badani z małych ośrodków (74 proc. mieszkańców wsi w porównaniu do 59 proc. respondentów z metropolii) oraz z dochodami poniżej 3 000 zł netto.