Prawie 500 mln złotych na szybki internet. Sprawdź czy skorzystasz

Wydawać by się mogło, że w 2024 r. dostęp do szerokopasmowego internetu jest na porządku dziennym i każdy może cieszyć się z wysokich prędkości pobierania i wysyłania danych. Nic z tych rzeczy. W Polsce wciąż wiele jest miejsc, w których działają wolne sieci, które wymagają modernizacji i całkowitej zmiany infrastruktury. W ramach programów realizowanych przez rządy, "ciemnych miejsc" na mapie naszego kraju ubywa, jednak droga do pełnego sukcesu jeszcze daleka.

- Dostęp do szybkiego i stabilnego Internetu wyrównuje szanse edukacyjne czy zawodowe, a także daje obywatelom możliwości rozwoju. Właśnie dlatego jednym z naszych kluczowych celów jest pokrywanie nowoczesną siecią coraz większej liczby internetowych białych plam. Poszczególne inwestycje stanowią kolejne kroki w realizacji naszego planu, jakim jest zapewnienie obywatelom w całej Polsce dostępu do niezawodnej i szybkiej sieci – mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski prezentując wyniki trzeciego konkursu realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które zakończyło ocenę wniosków złożonych w ramach naboru dotyczącego Inwestycji C1.1.1, czyli "Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam". Szybki internet dla wszystkich w całej Polsce. Kolejne inwestycje za grube miliony

Zakończony w sierpniu konkurs wyłonił 73 przedsięwzięcia, których inwestycje obejmą zasięgiem kolejne 111 730 punktów na mapie Polski. Jak informuje Ministerstwo, odbywał się on w trzech turach. Pierwsza przyniosła deklarację realizacji przedsięwzięcia na 18 obszarach, druga – 13, zaś trzecia – kolejnych 42. Centrum Projektów Polska Cyfrowa oceniło pozytywnie i wybrało do dofinansowania łącznie 73 inwestycje o łącznej wartości 435 399 696 zł.

Do tej pory odbyły się trzy konkursy w ramach których realizowane będą inwestycje w obszarach, gdzie potrzebne są szybkie sieci i szerokopasmowy dostęp do internetu. Poprzednie dwa nabory zakończyły się podpisaniem 112 umów na łączą kwotę oscylującą w granicach 2,1 miliarda złotych. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, dzięki temu 459 000 nowych punktów adresowych zyska bezpieczne, szybkie i stabilne połączenie z siecią.

