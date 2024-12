Atak na MPK w Krakowie - zalecane jest zastrzeżenie numeru PESEL

Z komunikatu MPK Kraków wynika, iż celem ataku nie było wykradzenie danych osobowych podróżnych - nie ma na tę chwilę potwierdzenia takowego incydentu, a paraliż operacyjny krakowskiej komunikacji miejskiej.

Efektem ataku (który rozpoczął się już wczoraj rano), są aktualnie problemy w funkcjonowaniu m.in. systemów sprzedaży biletów, strony internetowej MPK oraz innych systemów informatycznych.

MPK w Krakowie poinformowało już o zdarzeniu policję oraz złożyło zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o potencjalnej możliwości kradzieży danych osobowych pracowników MPK oraz pasażerów.

Mieszkańcy podróżujący dziś komunikacja miejską, mogą napotkać problemy z zakupem biletów na przejazd, aczkolwiek jeśli takowe się zdarzą, kontrolerzy podczas kontroli będą honorować potwierdzenia płatności mobilnych, w tym przesyłanych na adres e-mail.

Nie powinno być problemów z zakupem biletów okresowych w aplikacji mobilnej iMKA oraz w automatach biletowych, z kolei bilety jednorazowe można kupować w aplikacjach mobilnych - mPay, iMKA, moBiLET, SkyCash, jakdojade lub zbiletem.pl. Co do zastrzeżenia numeru PESEL, szybko można skorzystać z tej opcji w aplikacji mobilnej mObywatel.

Źródło: MPK Kraków.

