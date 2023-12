Za darmo obejrzysz genialny serial HBO, ale musisz się spieszyć

Aż trudno uwierzyć, że niebawem minie aż 10 lat od emisji 1. sezonu "Detektywa". Był to jeden z pierwszych seriali w ogóle, w który udało się zaangażować takiej rangi aktorów. Parę detektywów zagrali bowiem Matthew McConaughey i Woody Harrelson, a w kolejnych sezonach kontynuowano ten trend. Dlatego na ekranie w kontynuacjach zobaczyliśmy takie gwiazdy, jak Colin Farrell, Rachel McAdams, Mahershala Ali, a teraz w 4. sezonie występuje Jodie Foster.

Detektyw - który sezon najlepszy?

Już w styczniu będziemy mogli oglądać na HBO Max najnowszy czwarty sezon "Detektywa", ale na przestrzeni lat wielokrotnie spierano się o to, która z serii była najlepsza. Nie zaskoczę chyba nikogo, jeśli powiem, że to właśnie pierwszy, premierowy sezon uznaję za najciekawszy, najlepiej zagrany i z najlepszą fabułą. Tego klimatu, pełnej niepokoju ciężkiej atmosfery i czołówki nie udało się odtworzyć w żadnym z nowych sezonów, a występy Matthew McConaughey'a i Woody'ego Harrelsona to wręcz wisienki na torcie.

Trudno uznać sezony drugi i trzeci za nieudane, ale na tle pierwszej serii nie robią już tak świetnego wrażenia, więc nie zrozumcie mnie w ten sposób, że odradzam seans kolejnych odcinków. Wręcz przeciwnie - każdy sezon ma coś do zaoferowania i na tle wielu mało przekonujących nowości w ostatnich latach, to nadal bardzo dobre pomysł na seans.

Detektyw - gdzie obejrzeć za darmo?

https://www.youtube.com/watch?v=fVQUcaO4AvE&pp=ygUXdHJ1ZSBkZXRlY3RpdmUgc2Vhc29uIDE%3D

Pierwszy sezon "Detektywa" trafił właśnie do katalogu platformy VOD.pl. gdzie dwa pierwsze odcinki są już dostępne do obejrzenia. Następne będą dodawane na przestrzeni nadchodzących tygodni, ale uważajcie, bo w przypadku obecności seriali na VOD.pl powstał mały haczyk: od 29 grudnia usuwane będą pierwsze odcinki serialu, więc wygląda na to, że udostępnienie "Detektywa" działa na podobnej zasadzie, co emisja w telewizji.