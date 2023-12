Nowy serial z Nicole Kidman. Expats pokaże realia Hongkongu

Expats to sześcioodcinkowy serial w reżyserii Lulu Wang, znanej z niezwykle popularnego i docenianego filmu "Kłamstewko". W rolach głównych występują Nicole Kidman, Sarayu Blue, Ji-young Yoo, Brian Tee i Jack Huston. Serial jest produkcją Local Time, Blossom Films i Per Capita Productions. Przedostatni odcinek serialu był pokazany na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym BFI w Londynie.

Expats - o czym opowiada serial?

Serial przenosi nas do Hongkongu z 2014 roku, gdzie tętni życie i rodzą się konflikty. Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) i Mercy (Ji-young Yoo) to trzy Amerykanki, które łączy nagła tragedia rodzinna. Serial pokazuje, jak radzą sobie z kryzysem, jak zmieniają się ich relacje i jak odnajdują się w obcym środowisku. Serial porusza tematy takie jak tożsamość, społeczność, moralność i zemsta.

Nie jest to obszar obcy Nicole Kidman, która wcześniej zagrała m. in. w "Wielkich kłamstewkach" czy "Od nowa". Obydwa seriale HBO okazały się sporymi sukcesami, a udział Nicole Kidman w tych serialach nie ograniczał się tylko do występu przed kamerą. Tutaj też może wesprzeć ekipę producencką swoim doświadczeniem, co może przełożyć się na jeszcze wyższy poziom serialu. Co ciekawe, Kidman powiedziała niedawno, że nie tylko nie wyklucza powstania 3. sezonu, ale jest pewna, że w końcu widzowie będą mogli go ujrzeć.

Serial jest adaptacją bestsellerowej powieści "The Expatriates" autorstwa Janice Y.K. Lee, która opisuje losy trzech Amerykanek mieszkających w Hongkongu, ale możemy spodziewać się, że produkcja będzie opowiadać wątki z powieści nieco inaczej. Zwiastun wygląda naprawdę dobrze.

Na materiale wideo poniżej widać też, jak ważną częścią tej serii będzie też strona wizualna. Hongkong sam w sobie, jest świetną lokalizacją dla materiałów wideo, ale przeniesienie na ekran atmosfery i i klimatu tych ulic nie każdemu się udaje. To z pewnością będzie jeden z tych kluczowych aspektów podczas seansu, ponieważ dla większości widzów wokół globu Hongkong cały czas pozostaje dość egzotycznym miejscem.

Zwiastun i data premiery serialu Expats

Chyba będziemy odliczać do obejrzenia nowego serialu Expats, prawda? Premiera serialu odbędzie się w z dwoma odcinkami 26 stycznia 2024 roku, a kolejne epizody będą udostępniane co tydzień aż do zakończenia historii, co nastąpi 23 lutego 2024 roku. Nie jest to praktyka rzadka, a powiedziałbym nawet coraz popularniejsza, ponieważ platformy VOD pragną zatrzymać widzów na jeszcze dłużej, aniżeli pojedyncze dni czy tygodnie, gdy pojawia się cały sezon serialu.

Co więcej, podzielenie takiej historii na odcinki ukazujące się w większych odstępach może mieć dużo większe znaczenie dla wzrostu popularności, ponieważ pomiędzy kolejnymi epizodami w sieci nie brakuje dyskusji na temat wydarzeń z nowego odcinka oraz tego, co może mieć miejsce w następnym. Zadziałało to świetnie przy "Sukcesji" czy "The Last of Us", jak również "Andorze", "Lokim", "The Mandalorian oraz "Tedzie Lasso". Za seriale odpowiadały HBO, Disney+ i Apple TV+.