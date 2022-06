Gify nie dla Zuckerberga. Meta przegrywa z organem nadzoru konkurencji

W 2020 roku Facebook ogłosił, że ma w planach zakup Giphy, popularnego serwisu do tworzenia i udostępniania gifów. Podmioty dogadały się na kwotę 400 milionów dolarów i wszystko wskazywało na to, że transakcja zakończy się pomyślnie. Do akcji wkroczył jednak brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) wytaczając antymonopolowe działa. Meta musiała walczyć o swoje interesy w sądzie.

Przegrana wojna o gify

Meta argumentowała zakupy portalu Giphy faktem, że ponad połowa ruchu ze strony i tak pochodzi z Facebooka, Whatsappa i Instagrama, które należą do korporacji Marka Zuckerberga. CMA stwierdziło jednak, że taka decyzja może negatywnie wpłynąć na rynek mediów społecznościowych, zwiększając dystans między Meta a konkurencją. Operacja została wstrzymana, a Meta rozpoczęła długotrwałą akcję protestacyjną, składając odwołanie we wrześniu ubiegłego roku. Firma została jednak przez CMA ukarana grzywną w wysokości 50,5 miliona funtów za niedostarczenie wymaganej dokumentacji oraz dwukrotną próbę zmiany dyrektora ds. zgodności z przepisami bez uzyskania odpowiedniej zgody ze strony brytyjskiego urzędu.

Źródło: Depostiphotos

W listopadzie CMA stwierdziło, że Giphy ma zostać sprzedane innemu zatwierdzonemu kupcowi, na co Meta złożyła odwołanie do Trybunału Apelacyjnego ds. Konkurencji (CAT). Trybunał po przeprowadzeniu szczegółowego dochodzenia podtrzymał pięć z sześciu zakwestionowanych podstaw. Meta może zatem póki co pożegnać się z portalem do tworzenia gifów, co jest dla firmy niewątpliwym ciosem, Meta twierdzi bowiem, że całościowe przejęcie serwisu poprawi jakość produktu. Dyrektor naczelny CMA świętuje natomiast sukces:

„Z zadowoleniem przyjmujemy to zdecydowane poparcie przez Sąd Apelacyjny ds. Konkurencji podejścia CMA do rozpatrywania fuzji, które mogą szkodzić innowacjom. Innowacja jest istotną częścią procesu konkurencyjnego, zwłaszcza na rynkach cyfrowych” – Andrea Coscell

Meta prawdopodobnie podejmie jeszcze rozmowy z CMA, jednak sprawa wygląda na przegraną.

