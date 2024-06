Regulator przedstawił liczby. Oto, ile zapłacisz za prąd po podwyżkach

URE wyjaśnia, że całkowity rachunek za energię elektryczną składa się z kosztów zakupu energii oraz kosztów jej dystrybucji. Właśnie ten drugi składnik, odpowiadający za transport energii do odbiorców, od 1 lipca ulegnie zmianie. Stawka za dystrybucję wzrośnie z 289 zł/MWh do 430 zł/MWh.

Mimo tej podwyżki, na rachunkach gospodarstw domowych w drugiej połowie roku nie pojawi się opłata mocowa, która w 2024 roku wynosi od 2,66 do 14,9 zł netto miesięcznie w zależności od rocznego zużycia energii. Do końca 2024 roku opłata ta zostanie obniżona do 0 zł, co częściowo zrekompensuje wzrost kosztów dystrybucji.

Rafał Gawin — prezes URE — w komunikacie zaznaczył, że sytuacja na rynkach surowców stabilizuje się, co przekłada się na mniejszą zmienność cen energii elektrycznej w hurcie. A zatem nie ma dalszego uzasadnienia dla utrzymywania zamrożonych stawek za prąd i gaz.

Istotna w tym wszystkim jest ustawa o bonie energetycznym, która zakłada maksymalną cenę za energię elektryczną na poziomie 500 zł/MWh w okresie od lipca do grudnia 2024 roku. Bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym przeznaczonym dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, wypłacanym w drugiej połowie 2024 roku.

Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym. Gospodarstwa jednoosobowe otrzymają 300 zł, dwu i trzyosobowe 400 zł, cztero i pięcioosobowe 500 zł, a sześcioosobowe i większe - 600 zł. W przypadku gospodarstw domowych korzystających z ogrzewania zasilanego energią elektryczną wartość bonu wzrośnie dwukrotnie, co oznacza wsparcie od 600 do 1200 zł.

Nowe przepisy wprowadzają także dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Będzie obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego: po prostu jego wartość zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia.

Decyzje URE mają na celu stabilizację rynku energii i wsparcie najuboższych gospodarstw domowych w obliczu rosnących cen energii. Nowe taryfy zostały zatwierdzone przed 1 lipca 2024 roku i zasadniczo nie wywołały jakiejś lawiny komentarzy.