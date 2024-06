Wakacyjne promocje na paliwo ratują letni budżet

Lato to czas, kiedy wielu z nas wyrusza na wyprawy, by oderwać się od codziennych trosk i zrelaksować się w ulubionych miejscach. Czy to na piaszczyste plaże Bałtyku, malownicze jeziora na Mazurach, czy górskie szlaki w Tatrach, podróże wakacyjne są wyjątkowym okresem pełnym przygód i radości. Z tego powodu promocje na paliwo stały się stałym elementem letniego krajobrazu, uwielbianym zarówno przez kierowców, jak i całe rodziny planujące dłuższe wypady. Dzięki nim podróżowanie staje się bardziej przystępne cenowo i przyjemniejsze.

Źródło: PKN Orlen

Na początku tego sezonu wakacyjnego, wiele sieci paliwowych, takich jak Shell, bp czy Circle K, już ogłosiło swoje letnie promocje. Teraz przyszedł czas na Orlen, który także przygotował atrakcyjne oferty na paliwo. Ile zaoszczędzimy tankując samochód na Orlenach?

Promocje na paliwo na stacjach Orlen

Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie Orlen, promocja jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników aplikacji ORLEN VITAY. Wirtualna Karta VITAY wraz z aktywowanym kuponem promocyjnym uprawnia do uzyskania rabatu na zakup 50 litrów paliw EFECTA w wysokości 35 gr/l lub 45 gr/l w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Każdy dodatkowy litr powyżej 50 litrów rozliczany jest według ceny podanej na dystrybutorze w trakcie tankowania. Warto jednak zaznaczyć, że promocja nie łączy się z innymi promocjami i jest ograniczona czasowo — obowiązuje w każdy weekend w okresie od 28 czerwca 2024 roku do 1 września 2024 roku. Cały regulamin możecie znaleźć na vitay.pl/rabaty.

Źródło: Orlen

Warto zaznaczyć, że jest to bardziej atrakcyjna promocja, niż w zeszłym roku. Jeśli chcecie zobaczyć, jak prezentują się promocje na innych stacjach, zajrzyjcie do tekstu Wakacyjne promocje na paliwo. Gdzie zatankujemy taniej?.

Źródło: Orlen