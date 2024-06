GreenWay wprowadza promocję, dzięki której możesz otrzymać darmowe 10 kWh energii za każde 100 kWh energii w jego sieci lub na ładowarkach partnerskich. Akcja startuje 1 lipca i potrwa do 31 sierpnia — ten bonus otrzymasz za dopisanie się do ich newslettera. W miesiącach wakacyjnych będzie to fajna okazja do zmniejszenia kosztów jazdy elektrykiem.

Każdy, kto spełni warunki promocji, otrzyma kody na darmowe kilowatogodziny. Kody będą wysyłane co tydzień we wtorki od 9 lipca do 27 sierpnia: 1 i 2 września natomiast operator ustalił dodatkowe terminy wysyłki kodów. Niestety, promocja obowiązuje tylko do końca sierpnia, więc jeden dzień września nie zaliczy się na poczet kodów wysyłanych w drugim dniu pierwszego miesiąca szkoły. Na osłodę, darmowe kWh można wykorzystać do 30 września. Maksymalnie, można uzyskać 5 kodów na dodatkowe 10 kWh.

W trakcie korzystania z promocji należy pamiętać, że nadwyżki nie przechodzą z lipca na sierpień. Warto więc uzupełnić baterie do pełnych setek kWh, aby w pełni wykorzystać pulę. Dla przykładu: naładowałeś baterię w aucie o 120 kWh, to jeżeli nie przekroczysz kolejnej "setki" w danym miesiącu, wszystko poniżej 200 kWh do 100 kWh nie przejdzie na kolejny miesiąc.

Kody na darmową energię przyznawane w ramach tej promocji mogą obniżyć koszt ładowania nawet o 9,1%. Dla taryfy Energia Standard bez abonamentu cena za ładowanie prądem zmiennym spadnie z 1,95 zł do 1,77 zł za kWh, a prądem stałym z 3,15 zł do 2,86 zł za kWh. W taryfie Energia Plus (w abonamencie) ceny spadną odpowiednio z 1,75 zł do 1,59 zł za kWh dla AC oraz z 2,4 zł do 2,18 zł za kWh dla DC. Największe oszczędności zauważą użytkownicy taryfy Energia Max (najwyższy abonament, 79,99 zł/mies.), gdzie ceny spadną z 1,6 zł do 1,45 zł za kWh dla AC oraz z 2,1 zł do 1,91 zł za kWh dla DC.

Kody mogą być również wykorzystane na ładowarkach partnerskich oznaczonych literą (P) w aplikacji GreenWay. Warto więc sprawdzić, które z nich znajdują się w Waszej okolicy.

Promocja Greenwaya to doskonała okazja do obniżenia kosztów ładowania pojazdów elektrycznych. Naprawdę warto z niej skorzystać, jeżeli w Waszym garażu znajduje się auto z napędem elektrycznym. Więcej informacji o promocji można znaleźć na stronach operatora - Greenway.