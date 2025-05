Pracujesz na MacBooku? Musisz poznać te darmowe narzędzia!

Z tymi narzędziami praca na MacBooku będzie jeszcze sprawniejsza i przyjemniejsza. Wiem, co mówię – korzystam z nich na co dzień!

Jak zoptymalizować pracę na MacBooku

Nawet na najlepszym sprzęcie można utknąć w chaosie otwartych okien. Stworzenie workflow dopasowanego do naszego stylu pracy to coś, na co warto poświęcić czas. Na szczęście w 2025 roku mamy dostęp do narzędzi, które potrafią wycisnąć z macOS jeszcze więcej. W tym artykule chciałbym pokazać Ci sześć aplikacji, z których korzystam na co dzień i bardzo chwalę sobie ich funkcjonalność. A co najważniejsze – wszystkie są darmowe!

Poniżej znajdziesz sześć aplikacji – Rectangle, Numi, Raycast, Hidden Bar, Maccy i WebCatalog – które sprawią, że Twoja praca będzie szybsza, bardziej zorganizowana i po prostu przyjemniejsza.

Rectangle: Kontrola nad okienkami

Praca na komputerze z milionem otwartych okien potrafi frustrować. macOS oferuje co prawda podstawowe funkcje pozwalające nimi zarządzać, ale czasami potrzebujemy czegoś więcej. Tu wkracza Rectangle, darmowa aplikacja, która usprawnia działanie naszego centrum dowodzenia. Narzędzie pozwala przypinać okna do krawędzi ekranu za pomocą skrótów klawiszowych lub przeciągania. Chcesz podzielić ekran na pół? Ćwiartki? A może ułożyć trzy okna obok siebie? Z Rectangle to kwestia jednego kliknięcia. Możesz ustawić własne skróty, żeby np. Command + Strzałka maksymalizowała okno albo przesuwała je na drugi monitor.

Numi: Kalkulator na sterydach

Numi to aplikacja, która zamienia standardowy kalkulator w coś, co naprawdę ułatwia życie. Zamiast otwierać Google, możesz np. wpisać w aplikacji: „$50 w euro” albo „20% zniżki z 300 zł” – i na ekranie od razu pojawi się wynik. Numi radzi sobie z przelicznikami walut, jednostek, datami („np. what day is in 20 days”), wartościami CSS, wyliczaniem średniej lub strefami czasowymi. Numi aktualizuje dane o walutach, więc wyniki są zawsze aktualne. Jedyny problem to to, że najbezpieczniejszą opcją jest wpisywanie komend po angielsku. Te polskie czasem zadziałają, a czasem nie. Darmowa wersja jest w pełni funkcjonalna, ale za nieco ponad 36 dolarów możemy odblokować synchronizację z iCloud i notatki.

Raycast: Centrum sterowania MacBookiem

Jeśli kiedykolwiek używałeś Spotlight (Command + Spacja), to wiesz, że to fajny sposób na szybkie wyszukiwanie lub uruchamianie aplikacje. Raycast to taki Spotlight na sterydach. To asystent, który nie tylko otwiera apki czy pliki, ale też automatyzuje masę rzeczy. Narzędzie pozwala tworzyć skrypty, integrować się z narzędziami jak Notion, Jira czy GitHub, a nawet sterować systemem (np. przełączyć tryb ciemny albo wyciszyć dźwięk). W 2025 roku społeczność Raycasta tworzy wtyczki do praktycznie wszystkiego – od sprawdzania pogody po zarządzanie zadaniami w Todoist. Darmowa wersja jest potężna, ale za subskrypcję (od 8 dolarów miesięcznie) dostajesz dostęp do AI i bardziej zaawansowanych funkcji.

Hidden Bar: Porządek na pasku menu

Pasek menu na górze ekranu to przydatna rzecz, dopóki nie zapełni się ikonami po korek. Hidden Bar to malutka, darmowa aplikacja, która pozwala ukryć niepotrzebne ikony, zostawiając tylko te, których naprawdę używasz. Możesz ustawić, które aplikacje mają być widoczne zawsze, a które schowają się pod strzałką. W czasach, gdy niemal każdy program chce mieć swoje miejsce na pasku, Hidden Bar to wybawienie. Aplikacja jest banalnie prosta – instalujesz, ustawiasz, zapominasz. Idealna dla tych, którzy lubią minimalizm i nie chcą, żeby macOS wyglądał jak choinka.

Maccy: Historia schowka, która ratuje życie

Komedny "kopiuj" i "wklej" to podstawa pracy na komputerze, ale macOS nadal nie dorobił się natywnego menedżera schowka. Tu do gry wchodzi Maccy, aplikacja, która zapisuje wszystko, co kopiujesz – tekst, obrazy, pliki. Wystarczy nacisnąć Shift + Command + C, żeby przejrzeć historię schowka i wkleić to, co potrzebujesz. Maccy jest lekkie i w pełni konfigurowalne. Możesz ustawić, ile elementów ma pamiętać, czy usuwać formatowanie przy wklejaniu, a nawet wykluczyć niektóre aplikacje. Gdy pracujesz nad dokumentem, a w międzyczasie kopiujesz linki, kody czy fragmenty maili, Maccy jest jak dodatkowa para rąk.

WebCatalog: Skróty do aplikacji webowych

Często wiele czasu spędzamy w przeglądarce, skacząc między Gmail, Slackiem, czy Trello. WebCatalog zamienia strony internetowe w aplikacje desktopowe, które działają jak natywne programy na macOS. Możesz mieć osobne „apki” dla każdego narzędzia, z własnymi ikonami w Docku i bez bałaganu w kartach przeglądarki. WebCatalog obsługuje setki popularnych serwisów, od Zoom po Notion, i pozwala logować się na różne konta w tej samej usłudze (np. dwa profile Slacka). Jest to szczególnie przydatne narzędzie dla użytkowników usług Google. Dzięki WebCatalog możemy "stworzyć" desktopową aplikację dla Kalendarza Google i Gmaila.

Pracuj sprytniej, nie ciężej

Rectangle, Numi, Raycast, Hidden Bar, Maccy i WebCatalog to zestaw, który może odmienić sposób, w jaki pracujesz na MacBooku. Każde z tych narzędzi rozwiązuje konkretny problem – od bałaganu w oknach po brak historii schowka. Razem tworzą ekosystem, który sprawia, że macOS jest jeszcze bardziej intuicyjny.