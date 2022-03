Tylko co trzecia kobieta pracująca w branży IT ukończyła studia informatyczne

Z okazji dzisiejszego Międzynarodowego Dnia Kobiet, polski portal z ogłoszeniami dla IT - No Fluff Jobs, opublikował wyniki raportu „Kobiety w IT 2022”, które to pokazują jak obecnie wyglada sytuacja kobiet zatrudnionych lub szukających zatrudnienia w branży IT.

Badanie przeprowadzono na rynku polskim, czeskim, słowackim i węgierskich w okresie od stycznia do lutego tego roku. Wzięło w nim udział 959 kobiet już zatrudnionych w IT - 55,08% albo szukających obecnie pracy w tej branży - 41,42%.

Największą grupę stanowiły tu kobiety z przedziału wiekowego 25-34 lata, z doświadczeniem zawodowym na poziomie mid. 2/3 kobiet pracuje w IT krócej niż 5 lat i co ciekawe - aż 46,26 badanych kobiet pracuje na stanowiskach, na których umiejętność kodowania nie jest wymagana.

Magdalena Gawłowska-Bujok, współzałożycielka i COO w No Fluff Jobs:

Jak wynika z naszego badania, 46 proc. kobiet pracujących w tym sektorze piastuje stanowiska niezwiązane bezpośrednio z programowaniem, jak np. project manager. Może być to motywacją dla kobiet, które chciałyby wkroczyć do IT, nie mają kierunkowego wykształcenia i niekoniecznie chciałyby programować, ale za to posiadają rozwinięte umiejętności miękkie. A te, jak się okazuje, są według specjalistek IT najbardziej przydatne w pracy w branży.

Jeśli już jednak kobiety kodują, to najczęściej wybierają Backend -15%, Frontend - 12% oraz Fullstack - 5,4%. W przypadku technologii najwięcej kobiet wybiera: SQL - 29,2%, JavaScript - 20,4%, HTML & CSS - 19,3% oraz Java 15%.

Kobiety które ukończyły studia informatyczne lub pokrewne stanowią zaledwie 27,5% badanych, większość - 55% z nich znalazło się w branży IT po przebranżowieniu, wcześniej kończąc studia humanistyczne, nauk społecznych czy ścisłych i przyrodniczych.

Paulina Król, Head of People & Operations w No Fluff Jobs:

Te wszystkie dane pokazują, jak wszechstronne są polskie specjalistki IT i jak szerokie jest spektrum specjalizacji, które reprezentują. W „kobiecym” IT nie ma jednej dominującej gałęzi, co daje duże szanse dostania się do branży przedstawicielkom różnych profesji. Patrząc na ten obraz z perspektywy wyzwań, jakie mają obecnie firmy IT, pojawienie się większej liczby kobiet w branży może szybko pomóc w zapełnieniu aktualnej luki kadrowej i nowym spojrzeniu na procesy rekrutacyjne.

Co tak przyciąga kobiety do branży IT? Tu odpowiedzi nie będą zaskoczeniem, najwięcej wskazań jest po stronie wyższych zarobków, możliwość rozwoju osobistego oraz możliwość pracy zdalnej. Nieco rzadziej motywacją jest łatwość w znalezieniu zatrudnienia, pasja czy poczucie niespełnienia w dotychczasowej pracy.

Jak to wygląda po stronie pracodawców w branży IT, którzy zdecydowali się na zatrudnienie kobiet? Najczęściej wymieniane są tu umiejętności miękkie, dopiero na drugim i trzecim miejscu znalazło się doświadczenie kandydatek i znajomość konkretnej technologii.

Magdalena Gawłowska-Bujok, współzałożycielka i COO w No Fluff Jobs:

Branża IT daje kobietom duże możliwości rozwoju, nic więc dziwnego, że coraz chętniej decydują się na wkroczenie do niej. Jak pokazało nasze badanie, praca w tym sektorze przynosi specjalistkom IT dużo satysfakcji, na co wpływ ma z pewnością nie tylko obcowanie z nowymi technologiami, ale także kwestie takie jak możliwość awansu na wyższe stanowisko i zdobywania nowych kompetencji.

Wszystko wskazuje więc na to, iż obecnie środowisko pracy w IT jest jak najbardziej przyjazne kobietom zwłaszcza, że aż 68% kobiet z branży otrzymało w 2021 roku podwyżkę, a 3/4 ocenia, iż ma aktualnie duże szanse na awans. Ponadto, 71% z badanych kobiet czuje się spełnionych w pracy, a 67% z nich poleciłoby aktualnego pracodawcę swoim koleżankom i kolegom.

Źródło: No Fluff Jobs

Stock Image from Depositphotos.