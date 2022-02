Tyle piszemy o zarobkach w branży IT, ale ile kosztuje samo zatrudnienie specjalistów IT?

W ostatnim czasie publikowaliśmy na Antyweb dwa raporty wynagrodzeń w branży IT za 2021 rok, autorstwa dwóch chyba najpopularniejszych portali z ogłoszeniami dla specjalistów IT - No Fluff Jobs oraz Just Join IT. Teraz dzięki instytutowi badawczemu MANDS możemy oszacować, ile kosztuje w ogóle ich zatrudnienie na tych portalach.

Badanie instytutu MANDS miało na celu ocenę skuteczności ogłoszeń o pracę dla specjalistów IT publikowanych na branżowych portalach. Co ważne, skorzystano tu z instytucji Tajemniczego klienta. Wprawdzie badania te przeprowadzane są przez MANDS od kilku lat, więc portale te mają świadomość, że mogą stać się ich obiektem, ale przecież nigdy nie wiadomo, kiedy to nastąpi w ciągu danego roku.

Badaniem zostały objęte cztery portale z największą liczbą aktywnych ogłoszeń o pracę w IT: No Fluff Jobs, Just Join IT, Bulldogjob i the:protocol, na których zamieszczono oferty o pracę na czterech stanowiskach: JavaScript Frontend Developer, Java Developer, Remote Fullstack .Net Developer i Project Manager.

Scenariusz badania był taki sam dla wszystkich portali, a więc Tajemniczy klient nawiązał kontakt, poprosił o cennik zamieszczenia ofert, podjął się negocjacji cen, złożył zamówienie i rozpoczęła się emisja ogłoszeń.

Ogłoszenia zostały opublikowane w ten sam dzień na okres 30 dni z czterema odświeżeniami. Co ciekawe, Just Join IT odświeżył każde ogłoszenie siedem razy, a więc albo to normalna praktyka tego portalu, albo zorientowali się w temacie przeprowadzanego właśnie badania.

Badanie przeprowadzono w celu poznania liczby odsłon ogłoszeń, liczby aplikacji na stanowiska, liczby efektywnych CV. Aplikacje kandydatów zostały ocenione przez zespół doświadczonych rekruterów na podstawie wymagań zawartych w ogłoszeniach. Kandydaci, którzy spełnili oczekiwania zostali zaklasyfikowani jako „efektywne CV”. Osoby, które nie spełniły oczekiwań zostały odrzucone w procesie.

Rzeczywiście, w wynikach tego badania okazało się, że najpopularniejsze portale z ogłoszeniami o pracę w IT to wspomniane na początku: No Fluff Jobs oraz Just Join IT. Opublikowane na nich ogłoszenia miały największą liczbę odsłon w przypadku każdej oferty o pracę.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ich efektywności, wprawdzie z portalu No Fluff Jobs wpłynęło więcej CV niż z Just Join IT, zwłaszcza w przypadku stanowiska Project Manager, które cieszyło się największym zainteresowaniem wśród potencjalnych kandydatów, ale stosunek liczby otrzymanych CV do liczby efektywnych CV jest taki sam na obu portalach.

Widać to wyraźnie przy kosztach publikacji tych ogłoszeń, gdzie w obu portalach stosunek ten wyniósł 72%. Co do samych kosztów, największy trzeba ponieść przy publikacji ofert na No Fluff Jobs - 5 611,20 zł, czyli 1 402,80 za każde z czterech ogłoszeń. Na Just Join IT - 4 066,40 zł (1 016,60 zł), Bulldogjob - 2 144,00 zł (536,00 zł), a na the:protocol - 1 996,20 zł (499,05 zł).

Najwyższe koszty na No Fluff Jobs przekładają się jednak na najniższy koszt dotarcia do jednego kandydata, który wyniósł 44,20 zł, co przy największej liczbie efektywnych CV - 127 sprawia, że proces rekrutacji z tego portalu może skutkować najwyższym prawdopodobieństwem zatrudnienia pożądanego kandydata na wybrane stanowisko.

Kontakt z portalami w celu nawiązania współpracy był prowadzony w terminach: 25.10.2021-08.11.2021. Emisja ogłoszeń trwała 30 dni i przypadała na okres 08.11-08.12.2021.

Źródło: Mands.pl.

