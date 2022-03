11 stanowisk w IT, które najtrudniej zrekrutować

Jak sobie pewnie doskonale zdajecie sprawę, IT to nie tylko programowanie. To także wiele innych elementów związanych chociażby z infrastrukturą, automatyzacją oraz wsparciem użytkowników. Dlatego lista pozycji, na które najtrudniej zrekrutować pracownika wcale nie składa się w głównej mierze z programistów znających egzotyczne języki programowania. Z drugiej strony na wielu z poniższych stanowisk jakaś umiejętność programowania jest na pewnym etapie bardzo przydatna, a czasami wręcz niezbędna.

Jak podkreślają przedstawiciele serwisu the:protocol, platformy rekrutacyjnej Grupy Pracuj, przeznaczonej dla profesjonalistów branży tech, ponad 80 procent ofert pracy IT kierowanych jest obecnie do specjalistów średniego i wyższego szczebla. Kluczowe dla pracodawców z tego sektora jest więc doświadczenie kandydata. Z kolei według najnowszego raportu CIO w 2021 roku najtrudniej było znaleźć specjalistów związanych z cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencja i uczeniem maszynowym, analityków danych, inżynierów DevOps/DevSecOps oraz integratorów serwisów chmurowych. W dalszej kolejności są to specjaliści od automatyzacji procesów, internetu rzeczy, twórcy aplikacji, inżynierowie oprogramowania, projektanci architektury chmurowej oraz osoby znające aplikacje biznesowe (ERP, CRM itp.). Poniżej pokrótce przyjrzymy się czym takie osoby zajmują się na co dzień.

1. Cyberbezpieczeństwo

Patrząc na to jak często pojawiają się informacje o kolejnych włamaniach na popularne serwisy internetowe albo jak często mamy do czynienia z atakami typu ransomware to chyba nikogo nie dziwi, że specjaliści od bezpieczeństwa są obecnie rozchwytywani. Ich zadania potrafią się bardzo różnić, ale sprowadzają się do jednego, mają zabezpieczać dane jakie są w posiadaniu danej firmy przed ich wykradzeniem. Specjaliści z zakresu IT Security zapewniają bezpieczeństwo sieci, urządzeń oraz oprogramowania i praktycznie codziennie uczestniczą w cyfrowej rywalizacji z osobami, które próbują te zabezpieczenia złamać. To nie tylko pasjonujące ale również bardzo dobrze płatne zajęcie co znajduje również odzwierciedlenie w liczbie ofert pracy.

2. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

AI (sztuczna inteligencja) i ML (uczenie maszynowe) to w ostatnich latach bardzo popularne skróty odmieniane na różne przypadki przez wiele firm, począwszy od producentów smartfonów, a na twórcach robotów kończąc. To w gruncie rzeczy praca dla programistów, ale połączona w dużej mierze z zagadnieniami statystyki i algorytmiki. Stworzenie programu, który będzie sam się rozwijał i zwiększał swoje możliwości nie jest prostym zadaniem, dlatego o specjalistów w tej dziedzinie jest tak ciężko.

3. Analiza danych / Data Science

W sieci wiele mówi się o prywatności, ale tak naprawdę wiele firm chce o nas wiedzieć jak najwięcej, aby móc dzięki temu zwiększać swoją sprzedaż. Analiza setek tysięcy informacji nie jest prosta, wymaga połączenia statystyki z odpowiednimi algorytmami, które pozwolą wyciągnąć ze zdawałoby się losowych zachowań ludzkich sensowne wnioski. Tym między innymi zajmuje się analityk danych, choć pojęcie to cały czas ewoluuje, podobnie jak zbiory danych, które robią się coraz większe. Do ich przetwarzania potrzeba coraz to nowych i bardziej efektywnych rozwiązań, dlatego praca analityka jest tak istotna.

4. DevOps i DevSecOps

DevOps to skrót od developer operations, a DevSecOps to developer security operations. Oba te stanowiska mają być swoistym mostem łączącym deweloperów oprogramowania z jego użytkownikami, co ma przyspieszyć cały proces tworzenia oprogramowania i zapewnienie jego bezpieczeństwa. Połączenie umiejętności technicznych z typowo “miękkimi” jest na tym stanowisku nieodzowne i pewnie dlatego na rynku mamy tak wiele ofert pracy.

5. Integrator serwisów chmurowych

Chmura to kolejne wielkie hasło ostatnich lat stojące zaraz obok AI i ML. Nic w tym dziwnego, firmy coraz częściej sięgają po rozwiązania w chmurze aby zapewnić sobie elastyczność. Zamiast płacić za urządzenia, które wykorzystywane są przeważnie w 30-50%, mogą zapłacić tylko za faktycznie wykorzystaną moc i sporo zaoszczędzić. Dlatego praca integratorów, którzy potrafią przenosić lokalne aplikacje do chmury jest teraz coraz bardziej ceniona.

6. Automatyzacja procesów

Wszelkiego rodzaju automatyzacja jest bardzo pożądana, bo zazwyczaj znacznie przyśpiesza pracę i zwiększa efektywność, a głównie na tym opiera się obecny rozwój gospodarczy. Specjaliści od takich zadań nie mogą narzekać na brak ofert, a ich praca polega głównie na tworzeniu nowego oprogramowania, które skraca czas potrzebny na wykonanie konkretnych zadań.

7. Internet rzeczy

Internet rzeczy to slogan, który pojawia się w przestrzeni IT od wielu lat, ale tak po prawdzie czasami trudno dostrzec jego rozwój. Wiele jednak wskazuje na to, że wraz z popularyzacją sieci 5G i postępującą automatyzacją urządzenia tego typu staną się powszechne, a osoby, które potrafią nimi zarządzać nie będą miały problemów ze znalezieniem zajęcia. To już nie tylko telewizory czy lodówki, ale coraz częściej również cała automatyka smarthome, inteligentne żarówki czy szereg czujników montowanych w domach oraz np. w samochodach.

8. Twórca aplikacji

Niemal każdy z nas ma już smartfona, a na nim dziesiątki jak nie setki aplikacji. Od tych najprostszych jak zwykły budzik czy kalkulator, po znacznie bardziej skomplikowane jak chociażby gry. Twórcy aplikacji nie mogą dzisiaj narzekać na brak zajęcia, a dodatkowo mają możliwość rozwijać się w wybranym przez siebie środowisku. Począwszy od wielkich korporacji, a na niewielkich startupach skończywszy.

9. Inżynier oprogramowania

Inżynierowie oprogramowania łączą swoją specjalistyczną wiedzę z zakresu inżynierii i języków programowania, aby tworzyć lepsze oprogramowanie, gry komputerowe i inne systemy. Na pierwszy rzut oka to typowe zajęcie programisty, ale pod tym pojęciem kryją się jednak nieco inne obowiązki.

10. Architekt chmury

Przenoszenie biznesu do chmury to gorące hasło, ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego jak to zrobić. Architekci chmurowi zajmują się właśnie projektowaniem takich systemów, biorąc pod uwagę możliwości technicznie oraz wymagania strony biznesowej. To dzięki nim integratorzy wiedzą co muszą przygotować i jak to ze sobą połączyć, aby działało jak najlepiej. To stanowisko wymagające dużej wiedzy oraz doświadczenia, dlatego o specjalistów w tym zakresie bardzo trudno, a ich stawki są bardzo wysokie, nawet jak na branżę IT.

11. Specjaliści od aplikacji biznesowych

Sporą grupę poszukiwanych specjalistów stanowią również osoby ze znajomością aplikacji biznesowych. Wszelkiego rodzaju systemy ERP jak SAP, Oracle, QAD czy CRM jak Siebel czy Microsoft Dynamics wymagają sporej wiedzy nie tylko technicznej, ale również biznesowej. Rozwój i wsparcie takich aplikacji wymagają dużych umiejętności, co jest również odzwierciedlone w zarobkach.

Reasumując specjaliści IT to nie tylko programiści, to również wiele zawodów pokrewnych, które w pewnym stopniu z umiejętności programistycznych korzystają. Jeśli nie macie drygu do programowania, to wcale nie oznacza, że branża IT nie jest dla was.

