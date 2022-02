Co piąty specjalista IT w Polsce to junior. Ile zarabiają początkujący w tej branży?

Zwykle w naszych raportach z wynagrodzeń specjalistów IT skupiamy się na ogólnych danych, z kolei najnowszy raport autorstwa portalu No Fluff Jobs i Uniwersytetu SWPS traktuje przede wszystkim o sytuacji na rynku pracy początkujących w tej branży, czyli juniorów.

Według danych z raportu DESI 2020, w Polsce zatrudnionych jest prawie 340 tysięcy specjalistów IT. Natomiast z raportu No Fluff Jobs i Uniwersytetu SWPS wynika, iż z tej liczby 22,5% stanowią juniorzy i stażyści. To dość spory odsetek, porównywalny z liczbą specjalistów na stanowisku seniora lub eksperta - 21,2%. Większą grupę stanowią tylko specjaliści IT z doświadczeniem na poziomie średniozaawansowanym – 30%. Pozostałe grupy to liderzy i managerowie - 15%, dyrektorzy, CEO - 2,6%, a inne niż podane w badaniu - 2%. Osobną grupę 6% stanowią osoby zatrudnione w IT bez określania stażu pracy na swoim stanowisku.

Paulina Król, Head of People & Operations w No Fluff Jobs:

Juniorzy i stażyści to duża grupa pracowników w IT. Według raportu jest ich niemal tyle samo, co seniorów. Oznacza to, że firmy nie powinny ignorować tak dużej grupy, jaką są osoby rozpoczynające pracę w branży i warto inwestować w nowe talenty. Zwłaszcza gdy mierzymy się z tak dużym zapotrzebowaniem na usługi IT, a jednocześnie niedoborem specjalistów na rynku. Według szacunków w Europie już teraz brakuje ich aż 600 tys., a zapotrzebowanie w kolejnych latach będzie jeszcze większe.

Tymczasem, z tych ponad 20% juniorów połowa z nich ma już doświadczenie w pracy od 2 do 5 lat, mimo to jedynie 27% z nich w ubiegłym roku otrzymało awans. Z kolei bardziej doświadczeni specjaliści, właśnie w blisko połowie deklarowali otrzymanie takowej w 2021 roku.

Paulina Król, Head of People w No Fluff Jobs:

W branży IT przeskok z juniora na mida często wymaga więcej czasu i umiejętności niż awans z mida na seniora. Jak możemy pomóc początkującym specjalistom rozwinąć skrzydła? Warto np. wprowadzać w organizacjach programy mentoringowe i dbać o to, aby każdy junior czy juniorka mieli swojego tzw. „buddy'ego”, czyli osobę wyższą stażem i doświadczeniem, która pomoże im sprawniej wdrożyć się w projekt i posłuży konsultacją merytoryczną w

przypadku wątpliwości.

Co najbardziej przyciąga kandydatów do branży IT - w skali od 1 do 5? Okazuje się, że zarobki są tu na drugim miejscu, przede wszystkim kuszące jest elastyczne podejście do pracownika, a podium zamyka innowacyjność tej branży.

Jednak początki bywają trudne, zwykle juniorzy zarabiają na tym samym stanowisku o połowę mniej niż średnio zaawansowani specjaliści IT. Najwięcej początkujących zarabia od 2 tys. zł do 6 tys. - ponad 3/4 z zatrudnionych na stanowisku junior. Poziom wynagrodzenia, dostępny zwykle dla seniorów osiągalny jest przez znikomy odsetek początkujących w tej branży.

A jak sprawa wyglada z rozwojem umiejętności wśród samych juniorów? W skali od 1 do 5 najbardziej sprawdza się samodzielna nauka, nieco niżej oceniane są specjalistyczne kursy i szkoły programowania, a dopiero na czwartym miejscu formalne wykształcenie.

Jednak nieco niepokojące dla przyszłej kariery juniorów jest ich rozeznanie w technologiach, w których warto się kształcić. Połowa początkujących wskazuje tu Pythona i Javę, z kolei już bardziej doświadczeni koledzy opowiadają się raczej za SQL oraz JavaScript.

Również w przypadku relacji kandydatów na specjalistów IT z rekruterami jest pewnego rodzaju rozminięcie. Ci pierwsi poproszeni o wskazanie niezbędnych kompetencji miękkich potrzebnych w tej branży, najczęściej wskazują umiejętność rozwiązywania problemów i kreatywność. Z kolei obecnie najbardziej cenione umiejętności oczyma rekruterów to komunikatywność i praca zespołowa.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie 21.07.2021–31.08.2021 r. Wykorzystaliśmy ankietę internetową (na platformie Qualtrics.com), którą skierowaliśmy do 3 grup: rekruterów, specjalistów IT oraz kandydatów IT. Analiza wyników została opracowana w programie IBM SPSS Advanced Statistics. W badaniu łącznie wzięło udział 1801 respondentów – 1019 specjalistów IT, 271 kandydatów oraz 511 rekruterów.

Źródło: No Fluff Jobs/Uniwersytet SWPS

Stock Image from Depositphotos.