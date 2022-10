Kobiety w branży tech skazane na niższe płace i seksizm?

W głowie każdego z nas pokutuje stereotyp "typowego informatyka". Wywodzący się jeszcze z lat 90 wizerunek został ukształtowany przez lata przekonań, że praca w świecie IT to miejsce wyłącznie dla facetów. Jest to przy okazji rodzaj samospełniającej się przepowiedni, ponieważ jeżeli wieść o tym, że jest to męski zawód będzie wystarczająco często powtarzana, mniej kobiet będzie w ogóle chciało rozważyć w nim karierę, co dodatkowo umocni ten stereotyp. Tak niestety sprawy się miały przez bardzo długi czas i przez to niewiele kobiet faktycznie garnęło się do IT. Teraz to (powoli) się zmienia, jednak pomimo tego, że wydaje nam się, że żyjemy w czasach w których na niektórych stanowiskach równość jest po prostu wymagana, zewsząd dochodzą słuchy, że w niektórych branżach wciąż nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami dają o sobie znać.

Kobiety w IT dalej zmagają się z dyskryminacją

Ankieta odnośnie zarobków i sytuacji w pracy została przeprowadzona podczas Web Summit Women in Tech, czyli jednej z najbardziej prestiżowych konferencji IT na świecie. Jednak wynikom, które zostały dzięki niej uzyskane, daleko do prestiżowych. Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych kobiet, aż 67 proc. uznało, że ich wynagrodzenie jest mniejsze niż mężczyzn na tych samych stanowiskach. O dziwo, jest to wzrost w porównaniu z 2019 rokiem, gdy w podobnym badaniu istnienie różnicy płacowej potwierdziło 63,6 proc. respondentek. Dodatkowo, prawie połowa (49,5 proc.) zaznaczyło, że doświadczało seksizmu w miejscu pracy.

Niestety, to nie koniec złych wiadomości. Jak wynika z odpowiedzi, 62 procent kobiet czuje presję by wybierać między karierą a założeniem rodziny, a aż 70 proc. czuje, że musi pracować ciężej niż mężczyźni by udowodnić innym, że nie są gorsze ze względu na swoją płeć. I to pomimo, że 92 proc. czuje, że ma wszystkie umiejętności niezbędne na swoim stanowisku.

Czy więc coś jest robione, by zwalczyć nierówności w miejscu pracy? Z jednej strony - tak i przyznaje to nieco ponad połowa (53 proc.) ankietowanych, jednak po pierwsze, jak widać jest to niezbyt skuteczne, co potwierdzają wzrosty negatywnych statystyk, a po drugie - w tym wypadku jest to praktycznie taka sama wartość co w 2019 r., co również samo w sobie nie świadczy zbyt dobrze o firmach.

Niestety, pomimo tego, że wydaje się, że dziś IT to branża tak bardzo zróżnicowana, jak to tylko możliwe, gdzie praca zdalna umożliwia budowanie zespołów z ludzi wszelkiej narodowości, wyznania, rasy czy płci, to jest to wychodzi na to, że jest to że jest to też miejsce w którym nierówności jest bardzo ciężko wyplenić. A patrząc na to, że temat co jakiś czas powraca - jeszcze długo nie będziemy mieli do czynienia z równością.

