Orange Digital Center (ODC) wystartowało dziś, a jego celem jest zwiększenie szans wśród Polaków na rozwój w życiu zawodowym i społecznym. Zwłaszcza tych z nas, którzy mają utrudniony dostęp do rozwoju kompetencji przyszłości lub są zagrożone wykluczeniem.

Według raportu Grupy Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów 2021”, 43% Polaków w wieku 16-74 lat ma niski poziom podstawowych umiejętności cyfrowych, niezbędnych aktualnie w rozwoju, głównie zawodowym - takie umiejętności pojawiły się w wymogach 34% ogłoszeń o pracę w zeszłym roku.

Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange:

Dodatkowo, dla pełni rozwoju, same kompetencje cyfrowe mogą nie wystarczyć. Np. umiejętność programowania daje większe szanse w życiu zawodowym dopiero w połączeniu z umiejętnością współpracy, komunikacji, przedsiębiorczości – czyli z kompetencjami społecznymi. Razem tworzą kompetencje przyszłości. Wiemy, że zdobywanie ich jest dla wielu wyzwaniem i dlatego ruszamy z inicjatywą Orange Digital Center.

Wspomniana na początku Szkoła Kodowania - FabLaby powered by Orange i Pracownie Orange, uruchomiona właśnie w ramach tej społecznej inicjatywy Orange Digital Center (ODC), przeznaczona jest dla osób w wieku 18-35 lat, które chcą się przebranżowić. To zupełnie darmowe kursy programowania, podczas których w prosty i przystępny sposób można będzie przyswoić wiedzę teoretyczną i praktyczną. To też konsultacje merytoryczne, spotkania z ekspertami IT, webinaria technologiczne czy networking.

Małgorzata Kowalewska z Fundacji Orange:

Zapraszamy do udziału w projekcie każdego, kto chciałby wejść na rynek pracy, myśli o tym żeby się przekwalifikować i rozwijać się w kierunku programistycznym. W szczególności osoby, które nie miały dotychczas możliwości zdobycia wiedzy na kierunkach związanych z informatyką. Kurs wymaga zaangażowania i systematyczności, ale daje szansę na lepszą przyszłość.

Szkoła Kodowania umożliwi kursantom zdobycie umiejętności programistycznych w dwóch technologiach - Java i Python (w następnej edycji na wiosnę 2023 - UX). Zajęcia będą prowadzone stacjonarnie w Warszawie oraz online. Zapisy możliwe są poprzez tę stronę i potrwają do 15 listopada 2022.

