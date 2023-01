Ile można zarobić na cyberprzestępstwach? Naprawdę sporo

Ze względu na fakt, iż cyberprzestępczość bardzo mocno się rozwija, grupy zajmujące się ransomware lub oszustwami internetowymi potrzebują pracowników. Tym bardziej, że mamy do czynienia teraz z masowymi zwolnieniami z IT: osoby, które dotychczas pracowały po "jasnej stronie mocy", dołączają do sił o ciemniejszych nieco zamiarach. Poza typowymi ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa, szuka się również programistów, administratorów i projektantów oprogramowania. Na jakie zarobki można liczyć? Cóż, niektóre ogłoszenia próbują zachęcić potencjalnych kandydatów rocznymi pensjami sięgającymi nawet 1,2 miliona dolarów dla szczególnie wykwalifikowanych hakerów. Jak podaje Kaspersky, analiza 200 000 wiadomości związanych z ofertami pracy, umieszczonych na 155 forach dark webowych w okresie od stycznia 2020 r. do czerwca 2022 r. wskazuje, iż mamy do czynienia z silnie wzrastającym trendem w zakresie ofert ze strony grup hakerskich. Liczba postów osiągnęła szczyt w marcu 2022 r. - to wtedy mierzyliśmy się z najbardziej restrykcyjnymi ograniczeniami: ponadto, wiele osób miało całkiem sporo czasu, który mogły spożytkować również na mniej legalne działania.

Cały czas jest silnie zapotrzebowanie na testerów, analityków, administratorów i projektantów. W trakcie rekrutacji, można natrafić na bardzo podobne zadania, jak w przypadku tych standardowych firm. Kandydat musiał wykazać się w zakresie znajomości takich operacji jak chociażby szyfrowanie plików, unikanie wykrywania antywirusowego, czy też dyskretne zrzucenie bazy z konkretnej usługi. Jak podaje dalej Kaspersky, w jednym z procesów rekrutacyjnych, czwartego etapu, zostałby ostatecznie zatrudniony na pełny etat i otrzymałby wynagrodzenie w wysokości od 800 do 1500 dolarów tygodniowo. Co więcej, na porządku dziennym są takie benefity jak podejście: "wraz z każdym zadaniem zakończonym sukcesem, dostajesz podwyżkę i natychmiastową premię". Dodatkowo, na śmiałków czekają premie za polecenie pracownika i płatny czas wolny. Zdarzały się oferty, które obiecywały do 100 000 dolarów miesięcznie, jednak przeciętna pensja wahała się od 1300 do 4000 dolarów. Jednym z istotniejszych wymagań było unikanie narkotyków.

Wykaż się, a dostaniesz pracę

Kaspersky wskazuje na nierzadko mniej typowe ogłoszenia takie, jak: "zhakuj dla mnie kilka stron, przekaż mi ich bazy, a porozmawiamy na komunikatorze XMPP". Ogłoszeniodawca obiecuje długofalową współpracę, w której jednak na próżno szukać typowych dla branży IT wyróżników. Tutaj Twoja pensja zależy głównie od wyników - jeżeli jesteś skuteczny, możesz liczyć na naprawdę dobre pieniądze. Dla jednych jest to sposób na życie, a inni w tym widzą głównie możliwość dorobienia do "normalnej pensji".

Większość osób zainteresowanych takimi ofertami zwyczajnie szuka łatwych pieniędzy. Mniej szuka się tutaj przygody - ludzie podchodzą typowo utylitarnie do kwestii przechodzenia na "ciemną stronę". Ryzyko złapania jest spore - służby cały czas poszukują przestępców dokonujących ataków. Nie zmienia to faktu, że zainteresowanie ze strony kandydatów, jak i ogłoszeniodawców - cały czas rośnie.