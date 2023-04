Huntly to nietypowy serwis z ofertami dla specjalistów IT, niejako pośredniczą pomiędzy firmami technologicznymi (głównie ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej) a rekruterami. Co więcej dzielą się zyskami z tymi ostatnimi (do 17,5 tys. PLN lub 4 tys. USD za rekomendację specjalisty - skuteczną). Więcej o tym przeczytacie na stronach serwisu, my przejdźmy już do ich obserwacji.

Twórcy serwisu Huntly przeanalizowali liczbę ofert pracy w takich serwisach, jak Glassdoor, Indeed, LinkedIn i Dice - które to najczęściej wykorzystywane są przez amerykańskie i zachodnioeuropejskie firmy technologiczne do działań rekrutacyjnych.

Na tej podstawie powstała lista TOP 10 najbardziej poszukiwanych stanowisk IT. Okazuje się, że największe zapotrzebowanie jest na osoby na stanowisku Software Engineer - prawie milion ofert pracy, a zdecydowanie mniej na kolejnych miejscach DevOps Engineer (ponad 120 tys. ofert pracy) i Data Scientist (prawie 100 tys.).



Co istotne, coraz więcej zachodnich firm zwraca się w poszukiwaniu tych specjalistów w kierunku rynków pracy w Europie Wschodniej. Dlaczego? Tu nie będzie zaskoczenia.

Nadiia Kovalchuk, wiodąca IT Recruiter z zespołu Huntly:

Globalne firmy technologiczne wybierają Europę Wschodnią głównie ze względu na niższe stawki wynagrodzeń, które pomagają im osiągnąć efektywność kosztową i oprzeć się obecnej recesji gospodarczej. Nasz marketplace jest zorientowany na ten region jako miejsce rekrutacji i wyraźnie odzwierciedla politykę amerykańskich firm technologicznych w podejściu do wynagrodzeń pracowników.

Przekładając to na konkretne kwoty wynagrodzeń:

Inżynierowie oprogramowania w USA i Europie Zachodniej - wynagrodzenie w przedziale od 95 tys. do 120 tys. USD rocznie, z kolei w Europie Wschodniej w przedziale od 30-60 tys. USD rocznie.

Osoby na stanowiskach Data Scientist, DevOps Engeenier, Cloud Architect i Cybersecurity Engineer w USA i Europie Zachodniej - w przedziale 100-160 tys. USD rocznie, a w Europie Wschodniej w przedziale od 30 tys. do 90 tys. USD rocznie.

Osoby na stanowiskach Product Manager, UX/UI Designer, Network Engineer, Mobile Application Developer oraz Business Analysts w USA i Europie Zachodniej - w przedziale od 80 tys. do 150 tys. USD rocznie, w Europie Wschodniej w przedziale od 25 tys. do 70 tys. USD rocznie.

Różnice więc spore, uogólniając firmy amerykańskie czy zachodnioeuropejskie mogą zaoszczędzić na tych samych stanowiskach około 40-50%, zatrudniając na nie specjalistów IT z naszego regionu.

Źródło: Huntly.

Stock Image from Depositphotos.