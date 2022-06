Praca w Pekao to nie tylko doradztwo finansowe. To również tworzenie robotów

Hiperautomatyzacja to pojęcie dla wielu zupełnie obce. Warto jednak się z nim zapoznać, gdyż to kluczowy trend w obszarze nowych technologii i przyszłość rynku pracy w IT. Głównym celem hiperautomatyzacji łączącej elementy Sztucznej Inteligencji (AI), Uczenia Maszynowego (ML) i Zrobotyzowanej Automatyzacji Procesów (RPA) jest znaczne ograniczenie lub zastąpienie pracy ludzkiej przez oprogramowanie wykonujące określone czynności bez interakcji z człowiekiem. Dzięki automatyzacji procesów powtarzalne i czasochłonne zadania mogą być realizowane przez robota, a pracownik zajmuje się bardziej złożonymi problemami, wymagającymi analitycznego i kreatywnego myślenia.

Bank Pekao S.A. już teraz może się pochwalić swoimi dokonaniami w obszarze nowoczesnych technologii. Od wielu lat, i to z zauważalnymi efektami, wprowadza w swoich aplikacjach i procesach różnego rodzaju innowacje. Bank prowadzi m.in. Akademię Robotyzacji. To program pozwalający pracownikom rozwinąć kompetencje cyfrowe i uczący podstaw automatyzacji procesów, w tym samodzielnej budowy robotów. Szkolenia realizowane są przez IT wspólnie z Pionem Zasobów Ludzkich. Eksperci z Biura Nowych Technologii dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z uczestnikami Akademii. A to wszystko we współpracy ze specjalistami firmy UiPath, która jest jednym z największych dostawców rozwiązań automatyzacyjnych na świecie.

Akademia Robotyzacji w Banku Pekao S.A. Efektywna praca z wykorzystaniem automatyzacji

"Od kilku lat intensywnie rozwijamy automatyzację procesów w naszym banku. Zbudowane przez nas roboty są obecne w ponad 150 procesach biznesowych, a przeszło 40 wirtualnych pracowników wykonuje codziennie 20 tys. zadań. Naszym strategicznym celem jest dalszy rozwój tego obszaru, w szczególności wykorzystywanie algorytmów sztucznej inteligencji oraz upowszechnianie wiedzy i narzędzi do automatyzacji procesów. Chcemy wyposażyć pracowników banku w umiejętności samodzielnej budowy robotów na własne potrzeby. I stąd właśnie pomysł na Akademię Robotyzacji." - mówi Jan Maria Kowalski, Dyrektor Biura Nowych Technologii w Banku Pekao.

Akademia to 20 godzin praktycznych warsztatów i ćwiczeń. Uczestnik wybiera swój proces do automatyzacji i buduje robota, który będzie dla niego realną pomocą w codziennej pracy. W pierwszych dwóch edycjach, które miały miejsce w zeszłym roku, wzięło udział ponad 25 pracowników z 10 różnych jednostek organizacyjnych. W ramach prac dyplomowych zbudowali oni roboty, które wyręczają ich w najbardziej powtarzalnych i czasochłonnych czynnościach. Dzięki robotom pracownicy mogą zaoszczędzić wiele godzin żmudnej pracy. I choć wydaje się, że zastępują one swoich twórców na ich stanowiskach, w ten sposób absolwenci Akademii Robotyzacji będą mogli realizować inne, bardziej wymagające zadania. Również takie, które doskonalą mechanizmy i algorytmy zwiększające umiejętności ich cybernetycznych podopiecznych.

Organizatorzy Akademii przekonują, że tego typu robota może stworzyć każdy - także osoba bez wykształcenia informatycznego. Nie dziwi więc fakt, że Bank Pekao S.A. w tym roku zorganizował trzecią edycję Akademii Robotyzacji, właśnie dobiega ona końca. Tym razem wzięło w niej udział ponad 10 uczestników. Stworzyli oni wiele interesujących projektów. W ramach prac dyplomowych powstały roboty, które w istotny sposób mogą pomóc w codziennych obowiązkach zawodowych. Część z nich doskonale radzi sobie z operacjami w aplikacjach bankowych, inne opracowują raporty z dostarczonych danych pochodzących z różnych źródeł czy wspierają obsługę korespondencji. Ambicją banku jest uruchamianie nowej edycji co kwartał i dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Rekrutacja do Akademii Robotyzacji otwarta jest dla wszystkich pracowników banku.

Kariera zawodowa w Banku Pekao S.A. to nie tylko praca. To także rozwój kompetencji cyfrowych

Na uwagę zasługuje również fakt, że Bank Pekao S.A. za swoją Akademię Robotyzacji wyróżniony został nagrodą Friendly Workplace 2021. W szczególności została doceniona innowacyjna formuła i założenia projektu. Nagroda przyznawana jest przez portal MarkaPracodawcy.pl firmom, które mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem w obszarze polityki personalnej i rozwoju pracowników.

„Program Akademii Robotyzacji wpisuje się w nową strategię banku. Transformacja cyfrowa to nie tylko zaawansowana aplikacja mobilna wykorzystująca nowe technologie. To przede wszystkich cyfrowe procesy i umiejętności prowadzące do zmiany kultury i organizacji pracy.” - podkreśla Bartosz Żukowski, Dyrektor Biura Projektów HR i Modelowania Organizacji.

„Bez względu na to czy jesteście ekspertami w danej dziedzinie, czy też dopiero wkraczacie na ścieżkę kariery zawodowej, liczy się satysfakcja i zadowolenie ze swojej pracy.”- mówi Emilia Kracińska, Ekspert w Zespole Rekrutacji i Pozyskiwania Talentów w Banku Pekao S.A.

Myślicie o karierze w Banku Pekao S.A.? Na stronach Kariera na bank znajdziecie wszystkie otwarte rekrutacje.

