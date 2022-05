Oto najmniejszy robot świata. Ludzki włos to przy nim przęsło od mostu

Rozwój robotyki mało kiedy był tak dobrze widziany gołym okiem. Roboty z Boston Dynamics co chwila zaskakują nowymi możliwościami, u niektórych wywołując wrażenie, że od scenariusza z pierwszego Terminatora dzieli nas mniej, niż byśmy sobie tego życzyli. Tymczasem naukowcy, badacze i inżynierowie nieustannie prą naprzód, by roboty mogły wykonywać coraz więcej pracy, byłby bardziej mobilne i lepiej przystosowane do różnych warunków. Jednym z nich jest nowy, najmniejszy robot świata.

Oto robokrab, który może tańczyć na rancie monety

Badacze z Northwestern University opublikowali właśnie wyniki swojej pracy i trzeba przyznać, że są one naprawdę imponujące. Udało im się bowiem stworzyć robota, którego średnica nie przekracza połowy milimetra. Wygląda on jak mały pająk i jego wyróżnikiem jest to, że jest on w pełni zdalnie sterowany, to znaczy - że może poruszać się w każdym kierunku zgodnie z wolą operatora. Do tej pory bowiem nanoroboty oczywiście istniały, ale najczęściej zawieszone były w jakiejś cieczy i poruszały się razem z nią.

W tym wypadku nad robotem można mieć pełną kontrolę. Jak tłumaczą badacze, sterowanie odbywa się poprzez kierowanie lasera na konkretne punkty, przez co te reagują odkształcając się w zaplanowany sposób. Dzięki temu robot może poruszać się w dowolnym kierunku a nawet skakać. Oprócz formy podobnej do pająka naukowcy stworzyli tez kilka innych miniaturowych robotów, z których każdy porusza się w odmienny sposób. Oczywiście, póki co możliwości ich wykorzystania są dosyć ograniczone, jednak naukowcy już spekulują, w czym mogłyby się sprawdzić. Na stole są oczywiście zastosowania medyczne, np. przedostanie się tam gdzie sprzęt chirurgiczny nie miałby dostępu.

Jaką rolę wy widzielibyście dla tego miniaturowego robocika?