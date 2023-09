Wynagrodzenia w ofertach pracy dla każdego! No Fluff Jobs wychodzi poza branżę IT

Portal z ogłoszeniami o pracę w branży IT No Fluff Jobs ogłosił dziś dużą nowość w swoim serwisie, a mianowicie otwiera się na inne branże. Dzięki temu zasada podawania widełek wynagrodzenia w ofertach o pracę, być może już niedługo spopularyzuje się na całym rynku pracy w Polsce.

Brak informacji o wynagrodzeniach w ofertach o pracę w Polsce (różnie z tym jest w innych krajach), to bolączka wielu osób szukających zatrudnienia. W głównej mierze problem wiąże się zwyczajnie ze stratą czasu, bo finalnie z pozoru atrakcyjna oferta pracy może się wiązać z nie końca satysfakcjonującym wynagrodzeniem. Tak więc czas poświęcony na taką rekrutację można by poświęcić na oferty, które spełniają nasze oczekiwania w pełnym zakresie.

Portal No Fluff Jobs zadebiutował w Polsce w 2014 roku, od razu wprowadzając wymóg podawania widełek wynagrodzeń przez rekruterów w swoich ofertach pracy. Przez tą niemal dekadę, dzięki takiemu modelowi działania udało się wypracować niejako standard w ofertach pracy, niestety - tylko w branży IT.

Teraz No Fluff Jobs postanowił wyjść poza tę branżę i umożliwił publikację ofert z różnych kategorii, m.in. marketingu, sprzedaży, finansów, HR i obsługi klienta - oczywiście z taką samą zasadą przejrzystości wynagrodzeń w ofertach o pracę z tych branż.



To dobry moment, bo już za trzy lata państwa członkowskie UE będą musiały wprowadzić do krajowego ustawodawstwa zasady unijnej dyrektywy o transparentności płac (termin jest ustalony na dzień 7 czerwca 2026 roku), od kiedy to obowiązek podawania wysokości wynagrodzeń w ofertach o pracę stanie się standardem. Dzięki temu wdrożeniu być może uda się go wypracować wcześniej, i bez konieczności jego narzucania przepisami prawnymi

Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs:

Nasza akcja „Szanuj siebie – nie aplikuj bez widełek” trafiła do 6 mln ludzi w Polsce. Do nas za to trafiły słowa wsparcia i głośno wyrażana potrzeba pojawienia się portalu z widełkami w innych branżach. Te dwie rzeczy złożyliśmy w całość i otworzyliśmy się na kilkanaście nowych kategorii np. marketing, sprzedaż, finanse, HR, obsługa klienta. Obecnie mamy około 5 tys. ofert pracy spoza sektora IT, a dziś jesteśmy już nr 1 w liczbie ofert pracy w Marketingu z widełkami płacowymi. To pokazuje, że rynek cały czas potrzebuje więcej transparentności.

Oczekiwania te potwierdzają wyniki ostatnich badań, według których aż 89% ankietowanych uważa, że widełki wynagrodzeń powinny być publikowane w ofertach pracy w każdej branży, a 91% osób w wieku produkcyjnym woli aplikować na oferty z podaną stawką - odsetek ten rośnie aż do 97%, wśród osób wchodzących dopiero na rynek pracy, a więc w wieku od 18 do 24 lat.



Magdalena Gawłowska-Bujok, COO No Fluff Jobs:

Od lat jesteśmy ambasadorami transparentnych wynagrodzeń w Polsce i Europie. Chcemy przygotować pracodawców i pracodawczynie w Polsce na zmiany w prawie, dlatego nasza kampania skupia się na edukowaniu i pokazywaniu dobrych praktyk.

Wraz z premierą nowych branż w portalu NFJ, serwis uruchomił kampanię edukacyjną „Widełki wszędzie„, w ramach której pracodawcy będą mogli pobrać bezpłatną siatkę płac, niezbędną do efektywnego przygotowywania i komunikacji poziomu wynagrodzeń dostępnych w ich firmach. Ponadto - w wybranych kategoriach ofert pracy, pracodawcy będą mieli do końca października możliwość publikowania bezpłatnych ogłoszeń z ofertami o pracę - oczywiście z obowiązkowymi widełkami wynagrodzeń.

