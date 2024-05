Serwis inhiro.io udostępnił nam wyniki swojego raportu za I kwartał 2024 roku, z ogłoszeń o pracę z szeroko rozumianego IT - programowanie, administracja, zarządzanie projektami informatycznymi, business intelligence, utrzymanie systemów IT. Wyjątkowo przyjrzymy się mu nie z perspektywy zarobków, a liczby ofert czy ich lokalizacji.

Czasy kiedy to lokalizacja,- zwłaszcza w branży IT, nie miała znaczenia, już powoli mijają, firmy przestawiają się na model hybrydowy, co oznacza, że w biurze trzeba się pojawiać i wybór lokalizacji staje się istotniejszy.

Karolina Sochacz, Senior Talent Partner, ABB:

Pierwszy kwartał 2024 r. okazał się równie spokojny pod względem liczby ogłoszeń, co końcówka 2023. Dodatkowo, w wielu firmach ogłoszono masowe zwolnienia. Dominującą formą zatrudnienia pozostaje UoP, a królującym na polskim rynku IT modelem pracy pozostaje model hybrydowy pojawiający się w ponad połowie ogłoszeń. Pracodawcy nadal adresują większość ogłoszeń do midów i seniorów. Oferty dla osób rozpoczynających karierę w IT stanowią zaledwie 10% ogłoszeń, co potwierdza spostrzeżenia naszego działu rekrutacji, szczególnie po rozmowach z uczestnikami wiosennych targów pracy.

Łączna liczba ofert pracy IT w Q1 2024 wyniosła 34 706, a firm publikujących ogłoszenia było 3 829. Najwięcej ogłoszeń dotyczyło zatrudnienia na umowę o pracę (23 492 = 67,69%) oraz w hybrydowym trybie pracy (17 915 ofert = 51,62% wszystkich ogłoszeń).

Jeśli chodzi o samą liczbę ofert pracy w poszczególnych miesiącach, dało się zauważyć ich istotny spadek w marcu, ale nie można tego określić jako jakiś trend, bo najwięcej ofert jak i firm je publikujących było w lutym (w tabelce z firmami oczywiście nie sumujemy miesięcy, bo jedna firma może publikować oferty w jednym miesiącu inna w dwóch czy trzech, stąd łącznie mamy 3,8 tys. firm).

Katarzyna Ławińska, People&Culture Manager, Merixstudio:

Pierwszy kwartał roku to często czas, gdy organizacje określają swoje cele, budżety inwestycyjne i potrzeby personalne. Odbicie w liczbie firm oferujących pracę (w porównaniu z 2023 rokiem) może wskazywać na to, że firmy zaczynają adaptować się do zmieniających się warunków biznesowych, zarówno w zakresie technologii, jak i modeli pracy. W Q1 2024 dostrzegamy np. zwiększający się udział ofert pracy hybrydowej.

W przypadku typu umów, widać już wyraźną popularność hybrydy, umów o pracę i skłonności do zatrudniania midów. Z kolei jak przyjrzymy się samej liczbie pracodawców i publikowanych przez nich ogłoszeń, zdecydowanie bardziej preferują hybrydę, chętniej oferują umowy o pracę, również najczęściej dla midów.

Przechodząc już do liczby ofert pracy w największych miastach w Polsce (w zestawieniu nie pojawiły się miasta z liczbą ofert poniżej 300 w całym I kwartale), najwięcej ofert z podaną lokalizacją dotyczy Warszawy - niemal 19 tys., na drugim miejscu jest Kraków - 10,6 tys. ofert, a podium zamyka Wrocław - 8,6 tys. ofert.

Wojciech Dreja, Head of Recruitment, Sii Sp. z o.o.:

Największe miasta w Polsce od dawna skupiają największą liczbę firm, które generują najwięcej miejsc pracy. Nie jest więc zaskoczeniem, że kandydaci mają najwięcej ofert pracy w tych miastach. Warto odnotować, że ofert pracy w trybie hybrydowym jest znacznie więcej i jest to w ostatnich miesiącach najszybciej zmieniający się trend – szczególnie jest to widoczne w Warszawie, Gdyni i Gliwicach.

Z kolei najrzadziej pojawiającymi się miastami w ofertach pracy,- poniżej tysiąca ofert, znalazły się: Toruń, Gdynia, Gliwice, Kielce, Częstochowa i Sopot. W przypadku Gdyni czy Sopotu oraz Gliwic nie ma to tak dużego znaczenia, z uwagi na wysoką pozycję pobliskiego Gdańska oraz Katowic czy Krakowa.

Źródło: inhire.io

