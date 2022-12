Praca na wydajnym komputerze nie musi oznaczać przywiązania do biurka

Od niemal każdego urządzenia oczekujemy dziś jak największej wszechstronności, dlatego wybierając, na przykład, laptopa bierzemy pod uwagę wiele czynników i cech, by dokonać właściwej decyzji. Pragniemy, by nowy komputer sprawdził się w wielu sytuacjach i okolicznościach.

14By posłużył do pracy i rozrywki. By sprawdził się przy biurku, a także podczas wyjazdu. Takie potrzeby nie uchodzą uwadze producentów, a gdy przyjrzymy się Zenbookowi 14 OLED od Asusa może okazać się, że to będzie laptop w sam raz dla nas.

Odpowiedni do pracy lokalnej, odpowiedni do zabrania w podróż

Możliwości komputera, o których za chwilę sobie powiemy, zamknięto bowiem w smukłej i wytrzymałej obudowie, przy której projektowaniu postawiono też na odpowiedni design i elegancję. Na pokrywie znalazło się nowoczesne wzornictwo, które wyróżnia Zenbooka na tle pozostałych urządzeń, a całość waży zaledwie 1,39 kg. Po zamknięciu pokrywy laptop mierzy tylko 1,69 cm, więc nie zajmie zbyt dużo miejsca w plecaku czy torbie i nie będzie o sobie przypominał, gdy będziemy z nim podróżować. Pomimo skromnych wymiarów w obudowie zmieścił się jednak 14-calowy ekran, który posłuży nam do wszystkich codziennych zadań i rozrywki. Bez problemu podzielimy tę przestrzeń pomiędzy okna potrzebnych nam aplikacji, a także z przyjemnością obejrzymy serial lub film w wysokiej rozdzielczości.

Co potrafi ASUS Zenbook 14 OLED?

Nie tylko przekątna może Wam przypaść do gustu, bo pozostałe aspekty tego wyświetlacza robią jeszcze większe wrażenie. To panel OLED o rozdzielczości 2,8K - 2880 na 1800 pikseli, co podpowiada, że mamy do czynienia z proporcjami boków 16:10. Oznacza to, że w pionie mamy więcej przestrzeni na przeglądanie stron internetowych, dokumentów, na pracę z grafiką czy inne obowiązki. Wtedy doceniamy wysoką rozdzielczość, głęboką czerń i duże nasycenie kolorów, a w czasie relaksu, np. oglądając film możemy przyrównać wrażenia do niektórych telewizorów, które dzięki panelowi OLED zachwycają widzów. Wrażenia podczas seansu są zupełnie inne, także dzięki wsparciu dla HDR-a, który pozwala wykorzystać szeroką paletę barw. Dla osób pracujących z grafiką i zdjęciami ważne będą dwie informacje: wsparcie dla 1,07 mld kolorów, kontrast 1 000 000:1 oraz pokrycie DCI-P3 w 100%. Dla profesjonalistów przewidziano nawet walidację Pantone. Podczas codziennego użytku zauważymy też odświeżanie 90 Hz oferujące np. bardziej płynne animacje i przewijanie tekstu. Ten przepiękny ekran pokrywa aż 90% dostępnej przestrzeni dzięki wąskim ramkom wokół wyświetlacza.

To, co znalazło się wewnątrz laptopa doskonale współgra z właśnie opisanym ekranem, ponieważ Zenbook 14 OLED bazuje na platformie Intel Evo, dzięki czemu możemy liczyć na odpowiednią wydajność i energooszczędność podzespołów. Sercem komputera jest procesor Intel® Core i5 12. generacji do pary z aż 16 GB pamięci RAM. Takie środowisko świetnie poradzi sobie z wieloma biurowymi zadaniami, ale nie tylko, bo można też na nim polegać przy pracy nad grafiką czy edycji zdjęć. Dysk SSD oferuje pojemność aż do 1 TB, co oznacza, że wczytywanie i zapisywanie danych będzie odbywało się w mgnieniu oka, a przestrzeni nie powinno nam po prostu zabraknąć.

Zenbook 14 OLED jako “centrum dowodzenia”

Jeśli jednak tak się zdarzy, to świetną wiadomością będzie pakiet portów, wśród których są USB 3.2 Gen 2 typu A oraz dwa Thunderbolty 4 (USB typu C) obsługujące też przesył sygnału wideo oraz zasilanie. Podłączenie zewnętrznej pamięci nie będzie więc oznaczało znacznych spadków w prędkości zapisywania i odczytywania danych, a uniwersalne porty USB-C można wykorzystać wedle własnych potrzeb błyskawicznie podłączając zewnętrzny ekran albo ładowarkę. Nie zabrakło oczywiście kluczowych złącz, jak HDMI 2.0b, słuchawkowe mini jack 3,5 mm, a także czytnik kart microSD, dzięki czemu skopiowanie danych na albo z urządzenia mobilnego czy kamerki sportowej odbędzie się bez dodatkowych akcesoriów.

Równie dobry przy biurku, co w podróży

Zabranie laptopa ze sobą w podróż nie będzie oznaczało rezygnacji ze świetnego ekranu czy wydajności, a z obecności komputera w bagażu nie będziemy musieli sobie wcale zdawać sprawy. Co więcej, akumulator o pojemności 75 Wh pozwoli używać laptopa bez zewnętrznego zasilania nawet do 11 godzin bez przerwy, a system głośników z technologią inteligentnego wzmacniacza wspiera dźwięk Dolby Atmos, więc zawsze ze sobą mamy odpowiedni system audio. W wersji premium czekać nas będzie wariant opracowany wspólnie z marką harman/kardon.

Producent wyposażył też komputer w kilka ciekawych rozwiązań, które w trakcie codziennego użytku mogą okazać się kluczowe dla niektórych osób. Prawdopodobnie każdy ma dosyć wpisywania hasła podczas logowania, dlatego warto wspomnieć o czytniku linii papilarnych, który sprawia, że odblokowanie komputera jest szybsze i bezpieczniejsze, a w ten sposób możemy też zapewnić ochronę i brak dostępu do naszych aplikacji oraz danych, jak zapisane hasła. Praca z liczbami i arkuszami to ważny element służbowych obowiązków wśród wielu użytkowników, dlatego Asus opracował ciekawe rozwiązanie o nazwie NumberPad 2.0, które… zamienia płytkę dotykową w panel numeryczny. Założenie i wykonanie jest bardzo proste - powierzchnia touchpada zostaje podzielona na wirtualne przyciski numeryczne, za pomocą których można wprowadzać cyfry w podobny sposób do tego, jak wygląda to na klasycznym panelu.

Do pracy i do rozrywki. Gdziekolwiek wyruszysz

Niezależnie więc od tego, czy będziecie pracować w ramach home office, przy biurku z dodatkowym ekranem i zestawem urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów, czy ruszycie w podróż i to pociąg albo samolot staną się miejscem pracy, czy będą Was czekać zadania do wykonania już na miejscu na konferencji czy w pokoju hotelowym. W każdych warunkach Asus Zenbook 14 OLED będzie gotowy na wyzwania, a gdy będziecie mieć to wszystko za sobą, to bez problemu stanie się Waszym centrum multimedialnym, byście mogli odpocząć przy filmie lub serialu, słuchając muzyki i przeglądając Internet w dowolnym miejscu.

--

Materiał powstał we współpracy z marką ASUS