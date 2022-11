Tańsze laptopy MSI i konkurs piłkarski - nie tylko dla najwierniejszych kibiców!

Mocarne laptopy MSI taniej i z prezentami (również dla kibiców)!

Gracze to jedna z najbardziej wymagających grup konsumenckich, jeżeli chodzi o rynek przenośnych komputerów. Producenci tych sprzętów doskonale sobie z tego zdają sprawę - dlatego wraz z kolejnymi generacjami jeszcze bardziej dopracowują swoje sprzęty. Zmienia się nie tylko wydajność laptopów gamingowych, ale także kultura pracy związana z bardziej efektywnym chłodzeniem i ergonomicznymi konstrukcjami, które stają się lżejsze i bardziej poręczne. Oferta notebooków od MSI od lat rozpala wyobraźnię wszystkich miłośników gier wideo - a w ramach czarnopiątkowych wyprzedaży ich produkty można zgarnąć nawet kilkaset złotych taniej. A przy okazji załapać się na zestaw atrakcyjnych prezentów.

Jednym z modeli, który załapał się do oferty promocyjnej jest MSI Katana GF66 12UC-437PL. Estetyczny, zaprojektowany z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, laptop, którego sercem jest układ Intel® Core™ i5-12500H wspomagany przez NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 GPU 4GB. 512 GB dysk SSD NVMe zapewni niezwykle szybkie wczytywanie, zaś 16 GB RAM DDR4-3200Mhz zadba o to, by nigdy nie zabrakło zapasu pamięci przy nawet najbardziej wymagających grach... i szeroko pojętej wielozadaniowości. Wszystko to z 15,6-calowym ekranem IPS oferującym rozdzielczość Full HD z odświeżaniem 144 Hz. Calość zamknięta w sprzęcie ważącym raptem 2,25 kilograma, co czyni komputer wciąż wygodnym w transporcie. A dzięki dużemu ekranowi z wysoką częstotliwością odświeżania można cieszyć się wysokiej jakości rozgrywką gdziekolwiek jesteśmy! Komputer MSI Katana GF66 12UC-437PL jest dostępny w ramach promocji nawet 900 złotych taniej - z grą FIFA 23 i dedykowanym plecakiem w zestawie!

Kolejnym komputerem który można zgarnąć w równie atrakcyjnej promocji jest MSI Pulse GL66 12UDK-434PL. Pod względem konfiguracji - jest on niezwykle podobny do poprzednika. Tutaj również znajdziemy procesor Intel® Core™ i5-12500H, 16 GB pamięci DDR4-3200 Mhz, 512 GB NVMe SSD oraz 15,6-calową matrycę IPS oferująca rozdzielczość Full HD i odświeżanie 144 Hz. Różnicą jest jednak karta graficzna, jako, że w tym sprzęcie mamy do czynienia z mocniejszym układem NVIDIA® GeForce RTX™ 3050Ti GPU 4GB. Klienci korzystający z przedłużonej black fridayowej promocji, mogą także liczyć na prezent - dedykowany plecak, który pozwoli na bezpieczny i komfortowy transport komputera.

Nawet 800 złotych można zyskać kupując teraz komputer MSI Vector GP66 12UH-275PL. Kupując sprzęt można zgarnąć w gratisie grę FIFA 23, plecak oraz słuchawki, które idealnie sprawdzą się przy rozgrywkach online... ale nie tylko! To także świetny sposób na wygodne rozmowy z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami. Jeżeli zaś chodzi o sam komputer — to MSI Vector GP 66 wyposażony jest w układ Intel® Core™ i7-12700H. Jeżeli zaś chodzi o kartę graficzną — tutaj mocy nie zabraknie przez długie lata, bo w środku drzemie moc NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 GPU 8GB. Wszystko to wspierane 16 GB pamięci RAM (DDR-4 3200 Mhz) oraz 1 TB dysku SSD NVMe. Podobnie jak poprzednicy — ten model również oferuje 15,6-calową matrycę. Różni się jednak zarówno rozdzielczością (tutaj do dyspozycji mamy QHD - 2560 x 1440 px), odświeżaniem ekranu (165 Hz) oraz oferuje 100% pokrycie gamutu DCI-P3, co bez wątpienia docenią wszyscy wykorzystujący komputer do prac kreatywnych.

Aby zgarnąć wspomniane nagrody wystarczy po zakupie wejść na stronę MSI, zarejestrować produkt! Akcja promocyjna potrwa do 11 grudnia, do godziny 23:55!

A oprócz promocji - jest także konkurs kibica. Warto się pospieszyć!

Z okazji wielkiego święta wszystkich fanów piłki nożnej, MSI zorganizowało konkurs z pogranicza świata gamingu i sportu. Do zgarnięcia czeka solidny pakiet kibica o wartości ponad 1200 złotych, na który składają się:

koszulka

pufa piłka

piłka

maszyna do popcornu

personalizowana karta FUT

LootBox MSI

butelka na wodę MSI

Lucky of the cup

piłka antystresowa MSI.

Jak wziąć udział w zabawie? Wystarczy pod konkursowym postem na Facebooku odpowiedzieć na pytanie: z którym piłkarzem chciałbyś zagrać w grę komputerową? - i uzasadnić swoją odpowiedź. Warto się pospieszyć, konkurs trwa do 2 grudnia, do godziny 23:59 — a o szczegółach z nim związanych doczytacie w regulaminie.

Wpis powstał przy współpracy z MSI