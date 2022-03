Przekazy pieniężne na Cinkciarz.pl – szybkie wysyłanie pieniędzy za granicę z korzystnym kursem wymiany walut

Przekazy pieniężne za granicę jeszcze do niedawna kojarzyły się nam z wysokimi prowizjami, opłatami międzybankowymi czy podobnymi obciążeniami na przykład za przewalutowanie, które musieliśmy wyszukiwać w skomplikowanych regulaminach i tabelach opłat i prowizji. Dziś pokażę Wam, jak w prosty, szybki i bezpieczny sposób, co ważne z korzystnym kursem przy wymianie waluty, wysłać przekaz pieniężny za granicę.

Założenie konta i zasilenie portfela na Cinkciarz.pl

Jeśli nie macie jeszcze konta w portalu Cinkciarz.pl, jego założenie jest proste i szybkie, nie ma potrzeby wysyłania przy tym skanów naszego dowodu osobistego. Po podaniu podstawowych danych osobowych, wraz z naszym adresem zamieszkania, przepisujemy do formularza jedynie następujące dane z naszego dowodu: datę jego wydania i ważności oraz numer dowodu i PESEL – to wszystko. Cinkciarz.pl, fintech działający na polskim rynku już od ponad 10 lat, weryfikuje te dane i po kilku minutach potwierdza założenie konta. W razie potrzeb możecie liczyć na pomoc infolinii Cinkciarz.pl.

Co ważne, nie musimy tu zamawiać od razu karty debetowej, w pakiecie darmowego konta na Cinkciarz.pl otrzymujemy za darmo wirtualną kartę wielowalutową, więc w zasadzie od razu możemy zacząć korzystać z tego konta w pełnym zakresie.

Do zasilenia konta możemy wykorzystać przelew z naszego rachunku w dowolnym banku lub zasilić go przelewem ekspresowym, korzystając z kart płatniczych: m.in. VISA, Mastercard, albo jedną z metod płatności mobilnych: BLIK, Google Pay, Apple Pay, PayPal czy płatności online: m.in. Trustly, Klarna (Sofort), Skrill.

Na potrzeby zademonstrowania usługi przekazów pieniężnych zasilę swoje konto kwotą 20 zł przy wykorzystaniu BLIK-a, z tego 10 zł przekażę odbiorcy przy wykorzystaniu konta Cinkciarz.pl w przeglądarce na laptopie, a drugie 10 w aplikacji mobilnej Cinkciarz.pl.

Zasilenie konta przebiegło bezproblemowo, w kilka sekund po podaniu kodu BLIK miałem już w portfelu walutowym Cinkciarz.pl zaksięgowane 20 zł. Możemy więc już przejść do przekazów pieniężnych.

Trzy metody wysyłania przekazów pieniężnych Cinkciarz.pl

Cinkciarz.pl oferuje trzy metody wysyłania przekazów: tradycyjny, czyli na numer rachunku bankowego, ale tu musimy się liczyć z dłuższym czasem na realizację, zależnym od księgowania wpłat przez różne banki.

Jeśli zależy nam na czasie, by odbiorca szybko otrzymał nasz przekaz, możemy skorzystać z przelewu na adres e-mail lub numer telefonu, bez potrzeby zdobywania i później wprowadzania numeru rachunku bankowego naszego odbiorcy.

Przed wykonaniem przekazu dla bezpieczeństwa musimy potwierdzić dodanie go do zaufanych odbiorców. W tym celu wystarczy podać jego imię, adres e-mail i zatwierdzić jego dodanie poprzez przepisanie kodu autoryzacyjnego przesłanego na nasz adres e-mail, o ile wybraliśmy właśnie taką formę potwierdzenia transakcji.

Oczywiście, zwykle wysyłamy większe kwoty niż 10 zł w mojej demonstracji usługi. Zerknijmy zatem najpierw, jak to wygląda przy większych kwotach i według jakiego kursu wymiany możemy liczyć na przewalutowanie naszego przekazu.

Przy kwocie 300 zł na Cinkciarz.pl możemy liczyć na oszczędność przy wymianie PLN na EUR na poziomie 7 eurocentów od aktualnego kursu.

Przechodzimy już do naszego rzeczywistego testowego przekazu. Po wybraniu kwoty, naszego odbiorcy i źródła środków – portfel walutowy, wykonujemy przelew.

Zlecenie przelewu zostało przekazane do realizacji o 13:31, a odbiorca otrzymał powiadomienie o pojawieniu się ich na jego koncie o 13:33. Cały proces zajął niespełna dwie minuty.

W przypadku, gdy odbiorca ma już konto na Cinkciarz.pl, środki zaksięgują się automatycznie. Jeśli, wysyłając przekaz, wpisaliśmy inny adres e-mailowy, niż odbiorca wskazał przy rejestracji swojego konta, wówczas może odebrać środki natychmiast po zalogowaniu. Wystarczy w tej samej zakładce przekazów pieniężnych wprowadzić adres e-mail, na jaki otrzymał on nasz przekaz i kod weryfikacyjny przesłany w powyższej wiadomości z powiadomieniem o otrzymaniu od nas środków pieniężnych.

Jeśli odbiorca nie ma konta w Cinkciarz.pl, może go szybko założyć według instrukcji z początku tego wpisu i od razu korzystać z tych środków. Co istotne, pieniądze te są od razu dostępne w aplikacji mobilnej Cinkciarz.pl, którą można sobie pobrać z Google Play i App Store, dodać do niej za darmo kartę wirtualną, przelać pieniądze z portfela i po dodaniu karty do portfela Google Pay czy Apple Pay od razu z nich korzystać.

Trzy metody wysyłania przekazów pieniężnych w aplikacji mobilnej Cinkciarz.pl

Jeszcze jakiś czas temu Cinkciarz.pl miał w swojej ofercie szereg różnych aplikacji – do różnych usług dostępnych w portalu: wymiany walut, kart wielowalutowych, przekazów pieniężnych czy kursów kryptowalut. Teraz wszystkie funkcje, dostępne do tej pory w różnych aplikacjach, znajdują się w jednej, spójnej i wygodnej superaplikacji Cinkciarz.pl.

Przechodzimy już do realizacji naszego drugiego testowego przelewu. W aplikacji mobilnej, podobnie jak na stronie Cinkciarz.pl, możemy dodać odbiorcę, zaznaczając przy tym czy wysyłamy mu przekaz na rachunek bankowy, numer telefonu czy adres e-mail. Jako źródło wskazujemy portfel lub jeśli nie mamy wystarczających środków – inną formę ekspresowego zasilenia potrzebną kwotą pieniędzy. Następnie definiujemy kwotę przelewu oraz walutę, jaką ma otrzymać odbiorca. Możemy dodatkowo wprowadzić krótką wiadomość dla naszego odbiorcy i od razu wysłać mu przekaz pieniężny.

Odbiorca, rzecz jasna, w ten sam sposób co w poprzednim teście odbiera przekazane środki, które są dosłownie w kilka minut dostępne do skorzystania, nawet wliczając w to założenie konta na Cinkciarz.pl, co oczywiście również można zrobić z poziomu aplikacji mobilnej.

Podsumowanie

W ten sposób możemy zlecać przekazy pieniężne na terenie aż 30 europejskich krajów w 28 walutach.

Dostępne metody przekazania środków pozwalają na pełną elastyczność tego procesu, odbiorca nie musi posiadać nawet rachunku bankowego (wystarczy numer telefonu lub adres e-mail), by móc otrzymać od nas środki i niemal natychmiast nimi dysponować. Na przykład zapłacić nimi za zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych. Co więcej, Cinkciarz.pl udostępnia także karty wielowalutowe bez ukrytych kosztów, a do nich darmowe rachunki walutowe, zatem ani wysyłający przekaz, ani też odbiorca nie muszą mieć walutowych rachunków w bankach.

Przekazy opłacane z portfela walutowego, karty kredytowej lub debetowej realizowane są w ciągu kilku minut. W przypadku wyboru przekazania środków na rachunek bankowy musimy się liczyć z terminami obowiązującymi w bankach, ale w Cinkciarz.pl możemy tego uniknąć, zarówno w przypadku zasilenia naszego konta, jak i konta odbiorcy, korzystając z zasileń czy przelewów ekspresowych. Warto też wiedzieć, że Cinkciarz.pl, dzięki swojej rozbudowanej infrastrukturze, z reguły w kilka minut obsługuje dla większości działających w Polsce banków nawet tradycyjne przelewy przychodzące czy wychodzące, niezależnie od sesji bankowych.

Usługę przekazów pieniężnych na terenie Europy, udostępnianą w portalu Cinkciarz.pl, świadczy Conotoxia Sp. z o.o., która działa w Polsce, powstała z wyłącznie polskim kapitałem, ma licencję Krajowej Instytucji Płatniczej, numer zezwolenia KNF IP30/2015. Spółka jest członkiem SWIFT, Europejskiej Rady ds. Płatności (European Payments Council).

Artykuł powstał we współpracy z Cinkciarz.pl