Potężna oferta inwestycyjna w portalu Cinkciarz.pl - ponad 5000 instrumentów na wyciągnięcie ręki

Do ekstraklasy brokerów dołączyła spółka Conotoxia Ltd., która użytkownikom portalu Cinkciarz.pl udostępnia ofertę ponad 5000 instrumentów finansowych, w tym akcji, walut, kontraktów CFD, ETF-ów oraz indeksów giełdowych.

Cinkciarz.pl: duży wybór, małe koszty

Globalny już dziś fintech Cinkciarz.pl jest częścią znacznie większej, polskiej grupy finansowej – Conotoxia Holding, do której należy też spółka Conotoxia Ltd. będąca brokerem o bardzo dobrej reputacji i wysokich ocenach użytkowników. Conotoxia Ltd. bardzo dynamicznie rozwija się w ostatnich latach, początkowo oferując głównie usługi handlu walutami na rynku forex dla międzynarodowych klientów. Pod koniec 2021 r. spółka otworzyła również oddział w Polsce, który ma swoje biuro w Warszawie, gdzie rozpoczęto budowę silnego zespołu eksperckiego świadczącego wsparcie dla klientów w naszym kraju w rodzimym języku. Już wtedy w ofercie brokera poza handlem na parach walutowych (ponad 90!) możliwe było również inwestowanie w indeksy oraz kontrakty CFD dla wielu popularnych kryptowalut.

Jednak od 1 czerwca tego roku Conotoxia Ltd. poprzez popularny portal Cinkciarz.pl wchodzi na całkowicie nowy poziom i proponuje swoim klientom usługę, która może śmiało konkurować z gigantami wśród domów inwestycyjnych. Firma przygotowała kompleksową ofertę dla każdego: począwszy od spekulantów handlujących instrumentami finansowymi w perspektywie kilku godzin czy maksymalnie kilku dni, a kończąc na inwestorach długoterminowych, których interesują głównie akcje oraz tanie fundusze typu ETF. W rezultacie użytkownicy nowej usługi na invest.cinkciarz.pl mają dostęp do ponad 5000 instrumentów finansowych pozwalających na dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Użytkownicy portalu Cinkciarz.pl zyskali dostęp do m.in.: handlu na ponad 100 parach walutowych z minimalnym spreadem zaczynającym się od 0, giełdowych indeksach, ponad 100 kryptowalutach, a także surowcach i metalach szlachetnych. Poza tym jednak Conotoxia Ltd. oferuje również możliwość zakupu ponad 2450 akcji pochodzących z 15 różnych giełd na całym świecie (w tym amerykańskiej oraz polskiej) oraz fundusze typu ETF, które charakteryzują się bardzo niskimi kosztami. W większości przypadków są to kontrakty CFD (na różnicę kursową). Dotychczas brakowało podobnych narzędzi na polskim rynku, albo też korzystanie z nich wiązało się ze znacznie większymi kosztami poprzez liczne prowizje. Tymczasem Conotoxia Ltd. poprzez portal Cinkciarz.pl zamierza powalczyć o wszystkich klientów i dlatego oferuje bardzo dobre warunki realizacji zleceń oraz brak kosztów prowadzenia rachunku inwestycyjnego. Bardzo atrakcyjnie na tle całego rynku wyglądają też prowizje za zakup poszczególnych instrumentów finansowych.

Integracja z serwisem Cinkciarz.pl to szereg zalet

Rejestrując się w usłudze inwestycyjnej, dostajemy dostęp do rachunku SMART łączącego zalety dotychczas oferowanych przez Conotoxia Ltd. kilku kont. Daje to sporą elastyczność. Tym bardziej że firma zadbała również o dostępność swojej platformy na różne urządzenia. Do inwestowania możemy skorzystać albo z bardzo cenionej profesjonalnej platformy cTrader, albo z bardzo lubianej przez polskich użytkowników platformy MetaTrader 5. Co więcej, aplikacje dostępne są zarówno na komputerach, w przeglądarce jak i bezpośrednio na smartfonach i tabletach z systemem Android i iOS. Dzięki temu mamy dostęp do swoich inwestycji w każdej chwili i praktycznie z każdego miejsca na świecie.

– Naszym celem jest pozycja czołowego domu inwestycyjnego w Polsce. Chcemy to osiągnąć dzięki partnerskiemu traktowaniu inwestorów, najlepszej propozycji cenowej, najszerszemu pokryciu rynków oraz komplementarności oferty w ramach grupy, do której razem z Conotoxia należy m.in. fintech wielowalutowy Cinkciarz.pl. Wśród naszych usług pod nową nazwą invest.cinkciarz.pl, dostępnych na jednym rachunku SMART, są też nowe instrumenty, takie jak 100 kryptowalut, czy ETF DMA z USA, Europy i Azji. Będziemy umożliwiać również inwestowanie w IPO lub autorskie indeksy. To jednak dopiero początek naszej ekspansji produktowej skierowanej do inwestorów indywidualnych oraz do firm – mówi Grzegorz Jaworski, CEO Conotoxia Ltd.

Rozbudowana oferta dostępnych instrumentów finansowych to jednak niejedyna zaleta rachunku inwestycyjnego w portalu Cinkciarz.pl. Integracja z serwisem wymiany walut pozwala szybko i bezproblemowo doładować konto i zakupić walutę potrzebną do wykonania transakcji na rachunku inwestycyjnym. Nie musimy obawiać się o dodatkowe prowizje za przewalutowanie czy długie oczekiwanie na przesłanie środków. Każdy, kto korzystał z usług Cinkciarz.pl, wie, że transakcje realizowane są błyskawicznie.

Fintech Cinkciarz.pl gwarantuje bezpieczeństwo i darmowy dostęp do materiałów instruktażowych

Conotoxia Ltd. świadcząca usługi inwestycyjne za pośrednictwem portalu Cinkciarz.pl podlega podwójnemu nadzorowi finansowemu ze strony cypryjskiego CySEC oraz polskiego KNF. Po otwarciu oddziału w Polsce pod koniec zeszłego roku spółka rozpoczęła szerszą ekspansję na rodzimym rynku, oferując wsparcie w języku polskim, a także szereg materiałów edukacyjnych na temat rynków finansowych. Są to m.in. filmy instruktażowe, e-booki, bieżące komentarze rynkowe oraz inne materiały szkoleniowe. Warto też wspomnieć, że dyrektorem polskiego oddziału jest Daniel Kostecki, znany w branży analityk finansowy, który od lat publikuje komentarze inwestycyjne.

Bezpieczeństwo środków na rachunkach inwestycyjnych gwarantuje Cypryjski Fundusz Kompensacyjny, a klienci dodatkowo są zabezpieczeni w ramach Ochrony Przed Ujemnym Saldem. Conotoxia Ltd. działa na podstawie licencji CySEC nr 336/17 od 2017 roku.

Więcej informacji na temat oferty inwestycyjnej fintechu Cinkciarz.pl można znaleźć na stronie https://invest.cinkciarz.pl/.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Cinkciarz.pl.