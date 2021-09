Poznaj polskich programistów Amazon i rozwiązania IT, które zmieniają świat!

Programiści zatrudnieni w Amazon Development Center w Gdańsku i Warszawie tworzą innowacyjne rozwiązania, z których tylko część znana jest szerszej publiczności. Serwis internetowy, Alexa i Kindle istnieją w naszej świadomości, ale czy słyszeliście o rodzinie urządzeń Ring, usłudze Key for Business lub o tym, że wybrane serwisy Amazon Web Services tworzone są w Polsce?

Dzień Otwarty Amazon Development Center to niecodzienna okazja dla ekspertów z rynku IT – będą mogli poznać świat technologii Amazon od podszewki. Osoby, które zostaną zaproszone na to wydarzenie, będą mogły osobiście porozmawiać z deweloperami Amazon o aktualnie rozwijanych przez nich projektach, specyfice pracy w nowo otwartych biurach w Polsce i o procesie rekrutacji.

Przedstawiciele Amazon opowiedzą o szczegółach tworzenia wysokowydajnych oraz niezawodnych serwisów w chmurze AWS, objaśnią procesy deep learning zdolne zrozumieć, zinterpretować i odpowiedzieć na zapytania kierowane do np. Alexy i podzielą się wiedzą o algorytmach analizy obrazu stosowanych w kamerach Ring.

Wydarzenie będzie też okazją do spróbowania poczęstunku inspirowanego nowymi technologiami, wylosowania biletu na wrześniową konferencję Code Europe lub wygrania urządzeń Alexa czy Ring.

Dzień Otwarty Amazon Development Center odbędzie się 9 września w Gdańsku, w Roof Top by Sassy i 16 września w Warszawie w Przystani Nowa Fala. Zaproszenia otrzymają wybrane osoby z udokumentowanym doświadczeniem w branży IT, które zgłoszą się poprzez formularze dostępne na stronach wydarzeń: Gdańsk i Warszawa. Nie zwlekajcie, liczba miejsc jest ograniczona!