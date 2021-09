Najpopularniejsze abonamenty głosowe u naszych operatorów kosztują obecnie w granicach 50-60 zł miesięcznie, wybierają je zwykle dla siebie rodzice, dzieciom przeważnie aktywuje się oferty na kartę, które kosztują w przedziale 20-30 zł miesięcznie.

Pięcioosobowa rodzina, która korzysta u różnych operatorów z dostępnych ofert w rezultacie może przeznaczać na opłacenie tych wszystkich ofert przeszło 200 zł miesięcznie. W przypadku, gdy w danej lokalizacji nie może skorzystać z internetu stacjonarnego dochodzi do tego wykupienie jakiejś oferty na domowy internet mobilny i koszt ten rośnie w najlepszym razie do 250 zł miesięcznie. Tak więc dla wielu rodzin może być to znaczące obciążenie, które można obniżyć decydując się na przeniesienie wszystkich numerów do jednego operatora.

Oferta głosowa w Virgin Mobile dla całej rodziny

Abonament Plan2_24M Rozmowy komórkowe nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane Transfer danych 30 GB (3,39 GB roaming UE) Abonament 29,00 zł

Aby skompletować pięć numerów w ofercie rodzinnej w Virgin Mobile musimy przenieść najpierw do tego operatora jeden numer, który będzie numerem głównym w grupie. Zapłacimy za niego pełną cenę, czyli 29 zł miesięcznie w planie, który zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS-y i MMS-y oraz 30 GB transferu danych (3,39 GB w roamingu UE). To atrakcyjna cena i zawartość pakietu w porównaniu z dostępnymi opcjami na rynku.

Teraz pozostaje nam dobrać do niego 4 kolejne numery, które będą korzystały z takiego samego zestawu usług i transferu danych, ale w cenie obniżonej aż o połowę w porównaniu z numerem głównym.

Tak więc za każdy kolejny numer zapłacimy tu tylko 14,50 zł - próżno szukać obecnie na rynku oferty, która kosztowałaby tyle i zawierała pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS i MMS oraz 30 GB transferu w miesiącu.

Oferta rodzinna w Virgin Mobile - 5 numerów na koncie Rozmowy komórkowe nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane Transfer danych 30 GB (3,39 GB roaming UE) Abonament główny 29,00 zł Abonament dla drugiego rodzica 14,50 zł Abonament dla dziecka 14,50 zł Abonament dla drugiego dziecka 14,50 zł Abonament dla trzeciego dziecka 14,50 zł Razem 87,00 zł Koszt na numer 17,40 zł

Po wrzuceniu w tabelkę widzimy całościowy koszt za 5 numerów, który zamyka się nam w kwocie zaledwie 87 zł, co daje koszt na numer w wysokości tylko 17,40 zł. Nie znajdziemy obecnie tańszej oferty z taką zawartością, nawet jeśli zdecydujemy się wykupić dla wszystkich ofertę na kartę.

Oferta na internet mobilny w Virgin Mobile dla całej rodziny

Jeżeli nie możemy skorzystać z oferty na internet stacjonarny w naszej lokalizacji, nadal możemy pozostać w Virgin Mobile i wybrać któryś z pakietów na internet mobilny. W zależności od potrzeb, no i też zapewne od wieku dzieci mamy do wyboru pakiet z limitem transferu 60 GB za 25 zł (posiadamy już abonament głosowy, więc obowiązuje tu zniżka 5 zł w każdym planie na klientów Virgin Mobile), z limitem 120 GB za 35 zł i z limitem 220 GB za 45 zł.

Oferta na abonament głosowy dla 5 numerów i internet mobilny Abonamenty głosowe dla 5 numerów 87,00 zł 87,00 zł 87,00 zł Internet mobilny 60 GB 120 GB 220 GB Abonament za internet 25,00 zł 35,00 zł 45,00 zł Razem 112,00 zł 122,00 zł 132,00 zł

Nawet przy założeniu, iż wybieramy najdroższy plan, z największą paczką danych 220 GB w miesiącu, całkowity koszt na wszystkie abonamenty głosowe i internet mobilny zamknie się nam w kwocie 132 zł miesięcznie, czyli nawet nie zbliżamy się do wspomnianej na początku kwoty 250 zł.

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, iż oferta rodzinna w Virgin Mobile naprawdę się opłaca i pozwala znacząco obniżyć miesięczne koszty korzystania z usług telekomu w rodzinie i to zarówno na rozmowy jak i korzystanie z internetu. Miesięcznie mowa tu o ponad 100 zł, co w perspektywie dwóch lat wyniesie ponad 2 tysiące złotych.

--

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Virgin Mobile.