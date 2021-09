realme GT Master Edition wyróżnia się spośród wszystkich smartfonów. Oto dlaczego

realme GT Master Edition - smartfon z pleckami pokrytymi wegańską skórą i nietypowym wzorem

realme GT Master Edition to najnowszy smartfon w ofercie chińskiego producenta, który trafia na polski rynek. Firma zadebiutowała na naszym rynku ubiegłej wiosny i od tego czasu zdążyła podbić serca tutejszych klientów — ma już 9% udziałów w lokalnym rynku. Stosunek możliwości do ceny i regularne premiery urządzeń organizowane z dużą pompą przynoszą rezultaty.

Przedstawiciele firmy stale podkreślają, że przykładają dużą uwagę do designu sprzętów które wprowadzają na rynek. Stale współpracują z popularnymi artystami, którzy pomagają im tworzyć produkty nietuzinkowe i wyróżniające się na rynku. W dobie, w której większość sprzętów wygląda bliźniaczo podobnie, pozwala to dodać indywidualnego charakteru. Jedną z wersji kolorystycznych smartfona realme GT Master Edition przygotowali przy współpracy z Naoto Fukasawą — nagradzanym projektantem przemysłowym, który ma na swoim koncie dziesiątki uwielbianych projektów.

Przy współpracy z nim realme przygotowało niezwykłą, szarą, wersję smartfona, której plecki inspirowane są fakturą popularnej walizki. Wykonana ona została z jednego z najciekawszych w ostatnich latach materiału po które sięgają producenci elektroniki użytkowej. Chodzi o barwioną wegańską skórę. Tworzywo to bazuje na włóknach roślinnych — i nie tylko dobrze się prezentuje, ale także dzięki swojej fakturze pozwala pewnie i komfortowo chwycić smartfon. Wszystkich estetów prawdopodobnie ucieszy także to, że jest to tworzywo które nie zbiera odcisków palców, przez co nie trzeba będzie non-stop biegać za urządzeniem ze ściereczką.

Niewielka dziura w ekranie i port, o którym wielu producentów zapomina

Wiemy już co z tyłu, a jak prezentuje się przód urządzenia? Wysokiej jakości ekran Super AMOLED oferuje fantastyczne kolory i doskonale sprawdzi się w każdym zadaniu, które mu zlecimy — i to niezależnie od oświetlenia. Jasność 1000 nitów pozwoli komfortowo korzystać ze smartfona także na dworze podczas słonecznego dnia. Pod wyświetlaczem ukryty został wygodny i szybki czytnik linii papilarnych. W lewym górnym rogu ekranu ukryty został przedni aparat fotograficzny — i to nie byle jaki. realme GT Master Edition oferuje 32 MP kamerkę do selfie, bazującą na sensorze Sony IMX 615. Wielu miłośników klasycznych rozwiązań powinien ucieszyć fakt, że w smartfonie nie zabrakło portu mini-jack.

Ogromnym atutem realme GT Master Edition jest nie tylko jego wygląd, ale też wymiary. Smartfon ma ekran o przekątnej 6,4 cala, a dzięki minimalnym ramkom — całość jest niezwykle kompaktowe. Cała konstrukcja mierzy raptem 159 mm x 74 mm — i ma grubość 8 mm. To sprzęt, który zaskakuje także lekkością — smartfon waży raptem 174 gramy!

Lekki, poręczny i z nietypowym wykończeniem

realme jeszcze nie powiedziało swojego ostatniego słowa - wręcz przeciwnie. Patrząc na stały wzrost można powiedzieć, że firma dopiero nabiera rozpędu — co widać w ich wynikach. realme GT Master Edition to przykład eleganckiego, wyróżniającego się nietuzinkowym wykończeniem, smartfona, który łączy przyjemne z pożytecznym. Projekt Naoto Fukusawy inspirowany klasyczną walizką nie tylko świetnie wygląda, ale też dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów - jest praktyczny. Chroni urządzenie, zapewnia pewny chwyt, a przy tym jeszcze świetnie wygląda. Przemyślana konstrukcja i niewielkie rozmiary sprawiają, że smartfon doskonale będzie leżał także w mniejszych dłoniach!

Wpis powstał przy współpracy z realme