Poznaj historię SchoolUP, szkoły marketingu gdzie uczysz się aktywnie

Autorem tekstu jest Tomasz Starzynski, tekst powstał w ramach naszej inicjatywy Opowiedz nam o swoim biznesie.

Przedstawiamy kilka porad, dzięki którym przyswoisz informacje szybciej, łatwiej i efektywniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Przestań czytać, a zaczniesz robić postępy

Ucz się aktywnie, nie pasywnie. Zamiast czytania, nauki na pamięć, ciągłego powtarzania - zacznij wykorzystywać to, czego się nauczyłeś, wdrażaj rozwiązania na żywo, rozpocznij eksperymenty, pracuj w grupach, zadawaj pytania, nawiązuj kontakty. Jeśli do nauki wdrożysz elementy aktywne, możesz liczyć na lepsze efekty. W badaniu PNAS (Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics, udowodniono, że aktywna metoda nauki prowadzi do lepszych wyników na egzaminach podnosząc ocenę średnio o pół stopnia, oraz zmniejszając liczbę niezdanych egzaminów o 55%.

Dobry trening fizyczny to jeszcze lepszy efekt nauki

Zadbaj o swoją sferę mentalną. Dobry trening fizyczny poprawi Twoją zdolność do nauki, wystarczająca ilość snu wpłynie na efektywne zapamiętywanie i przechowywanie informacji. Badania na ludziach wykazały, że trening fizyczny ma największy wpływ na pamięć przestrzenną, pamięć roboczą (WM) i uwagę wykonawczą.

Ćwiczenia wspomagają dostarczanie składników odżywczych

Ćwiczenia fizyczne zwiększają przepływ krwi, aby poprawić funkcjonowanie serca, mięśni, układu odpornościowego i mózgu.



Ćwiczenia wspomagają tworzenie bezcennych wspomnień

Ćwiczenia zwiększają synaptogenezę, dzięki czemu łatwiej jest tworzyć i uzyskiwać wspomnienia długoterminowe.



Ćwiczenia wpływają na receptory stresu

Ćwiczenia zmniejszają liczbę receptorów stresu w hipokampie (części mózgu odpowiedzialnej za pamięć, która... lubi zaskoczenia i nie lubi sie przyzwyczajać). Ćwiczenia tworzą również nadmiar endorfin, które działają na receptory opioidowe, tworząc tzw. "euforię biegacza".



Drzemka między sesjami nauki? Świetny pomysł!

40 osób uczestniczyło w teście na zapamiętywanie nowego słownictwa Suahili. Jedna z grup ćwiczyła rano i wieczorem tego samego dnia bez przerw na sen. Druga grupa pierwszą sesję odbywała wieczorem, a drugą przypominającą rano następnego dnia. Wyniki?

Uczestnicy, którzy spali między sesjami, pamiętali średnio około 10 z 16 słów, podczas gdy ci, którzy nie spali, pamiętali tylko około 7,5 słowa. A jeśli chodzi o ponowne uczenie się, ci, którzy spali, potrzebowali tylko około 3 prób, aby móc przypomnieć sobie wszystkie 16 słów, podczas gdy ci, którzy nie spali, potrzebowali około 6 prób.

Wniosek? Możesz efektywniej zaplanować naukę, dzięki czemu uzyskasz ten sam efekt szybciej!

"Poszkoleniowy ból głowy"

“Uczestniczyłem w kilku szkoleniach SEM, Świetni prowadzący, duża dawka wiedzy… ale po miesiącu wróciłem do swoich zadań, nie zapamiętałem prawie niczego.. wiem, że otrzymałem prezentację na maila, ale nie miałem czasu do niej zajrzeć”

Ten typ komentarzy otrzymaliśmy najczęściej analizując branżę szkoleń marketingowych, w większości stacjonarnych. Nauczanie pasywne jest dobrym uzupełnieniem, ale nigdy nie zastąpi aktywnych zajęć. Aby naprawdę wykorzystać tą wiedzę musisz od razu zacząć ćwiczyć, wdrażać rozwiązania, wykonać plan działania. Tylko takie podejście doprowadzi do tego, że szkolenie będzie opłacalne.

Aby to zrobić potrzebujesz więc kilku rzeczy m.in.

wprowadzenia rutyny do swojego planu dnia

zaplanowania konkretnego czasu na naukę

celu finalnego i pośrednich, aby sprawdzać jak ci idzie

motywacji zewnętrznej, która jest czasami konieczna, aby nie “odkładać spraw na później”

SchoolUP to nowa szkoła marketingu online

Istniejące do tej pory na rynku szkolenia oraz kursy performance marketingu umożliwiały jedynie udział w zajęciach grupowych, które pomimo szeregu zalet, posiadają szeroki wachlarz wad, które udaje się wyeliminować w przypadku treningów indywidualnych.

Ludzie uczą się w zróżnicowany sposób, wykorzystując w celu pochłaniania wiedzy wiele zmysłów - wyróżniamy podział na 3 grupy. Niektórzy w większym stopniu angażują wzrok i zapamiętują to co zobaczą (wzrokowcy), innym łatwiej przychodzi przyswojenie informacji, które usłyszą (słuchowcy), a dla pozostałych, tak zwanych kinestetyków, najskuteczniejszym sposobem na naukę jest doświadczanie w ruchu i dotyku, czyli poprzez wykonywanie zadań.

Powyższy opis charakteryzuje tzw. model sensoryczny - właściwy nam sposób odbierania i reagowania na informacje przekazane kanałem wzrokowym, słuchowym i kinestetycznym. Na co dzień posługujemy się wszystkimi trzema systemami sensorycznymi, a to jaki system jest nam bliższy, decyduje o tym w jaki sposób uczymy się najskuteczniej i jak rozumiemy innych.

Teamplay nie zawsze się opłaca

W SchoolUP zdajemy sobie sprawę z różnic pomiędzy studentami, dlatego postanowiliśmy założyć pierwszą w Polsce szkołę digital marketingu, która umożliwia udział w zajęciach w modelu 1:1, gdzie lekcje odbywają się online w oparciu o przygotowany wspólnie z trenerem plan rozwojowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jesteśmy w stanie dopasować nie tylko zakres szkoleń, który różni się od stopnia zaawansowania uczestnika, ale również ich formę oraz sposób prowadzenia.

Zajęcia prowadzimy w zależności od predyspozycji studentów. Od teoretycznych, bardziej jednostronnych wykładów, przez symetryczną rozmowę i współpracę ze studentem, po konsultacje z osobami, które preferują działanie samemu i potrzebują jedynie wsparcia w postaci kilku wskazówek.

Za pomocą rozmowy poziomującej jesteśmy w stanie poznać studenta, jego cechy, potrzeby, cele i predyspozycje. Dzięki temu określamy i dopasowujemy zakres szkoleń oraz ich formę, a także dobieramy trenera, którego za sprawą swojego usposobienia w możliwie najlepszy sposób będzie pasować do studenta i dopasuje formę szkoleń do jego potrzeb.

Skuteczność potwierdzona badaniami

Z badań przeprowadzonych przez Kyle’a MacDonalda z Uniwersytetu w Stanford wynika, że najskuteczniejszą metodą nauki jest połączenie formy pasywnej z aktywną - student powinien otrzymywać informacje z zewnątrz, ale jednocześnie wykonywać zadania, w procesie których będzie mógł wykorzystać dopiero co zdobytą wiedzę i doświadczyć wpływu informacji na rzeczywisty rezultat. Dlatego w SchoolUP dbamy o to, by studenci wykonywali podczas szkoleń praktyczne zadania, dzięki którym utrwalą dopiero co pochłoniętą informację.

Praktyczny wymiar zajęć to nowość na rynku szkoleń marketingu online. Do tej pory, osoby chcące wejść w świat Ads, mogły liczyć jedynie na 1-2 całodniowe szkolenia, podczas których pasywnie otrzymywali informacje nt. działania systemów reklamowych. SchoolUP to innowacyjna szkoła, która odkrywa nieprzetarte w świecie marketingowym ścieżki i umożliwia zdobywanie wiedzy oraz doświadczenia w przystępny sposób.

Dlaczego SchoolUP działa?

W SchoolUP nauka odbywa się aktywnie, a nie na podstawie wykładu Każdy uczeń pracuje na swoim programie szkoleniowym, a nie na programie prowadzącego. Trenerzy w SchoolUP mają dostęp do danych, na co dzień spotykają się z podobnymi problemami w kampaniach i potrafią je rozwiązywać. Każdy uczeń ma swój “dziennik” zajęć, gdzie przekazywane są ćwiczenia, a postępy monitorowane są razem z trenerem.

Więcej informacji o projekcie SchoolUP na https://schoolup.pl