Klienci Apple są wściekli. Połączyli siły i walczą w sądzie

Apple zostało oskarżone o naruszenie prawa antymonopolowego. Klienci są wściekli i ruszyli do sądu, by walczyć o swoje prawa.

W świecie technologii nie ma chyba firmy, która polaryzowałaby społeczeństwo bardziej niż Apple. Z jednej strony: każdy ma im tak wiele do zarzucenia, że ich wyniki wydają się wręcz niewiarygodne. Z drugiej strony: no właśnie. Sprzedają się jak świeże bułeczki i nierzadko użytkownikom trudno znaleźć lepszą alternatywę. Wygodniejszą, lepiej ze sobą współpracującą i oferującą to samo doświadczenie.

Ale jako że firma regularnie zachodzi za skórę użytkownikom, ci decydują się walczyć o swoje prawa.

Użytkownicy aplikacji Venmo i Cash idą walczyć o swoje. Oskarżają Apple o za wysokie opłaty za transfer pieniędzy

O sprawie poinformował Reuters, wdając się w szczegóły pozwu. We wpisie który został zamieszczony w serwisie czytamy:

Apple Inc (AAPL.O) zostało pozwane przez klientów aplikacji Venmo i Cash w planowanym pozwie zbiorowym, twierdząc, że producent iPhone'a nadużył swojej siły rynkowej, aby ograniczyć konkurencję w zakresie mobilnych płatności peer-to-peer, powodując, że konsumenci płacili "gwałtownie zawyżone ceny".

Czterech użytkowników z Nowego Jorku, Hawajów, Karoliny Południowej i Georgii złożyło pozew w piątek w sądzie federalnym w San Jose w Kalifornii. Zarzucają oni Apple naruszenie amerykańskiego prawa antymonopolowego poprzez umowy z PayPal's (PYPL.O) Venmo i należącej do Block (SQ.N) Cash.

Ponadto z samego pozwu (który można w całości przeczytać tutaj) wynika, jakoby Apple blokowało dostęp do niektórych portfeli z kryptowalutami. Tym samym zarzucają oni Apple nieuczciwe podejście do konkurencyjności, bowiem promuje to wybrane usługi i w razie jakichkolwiek podwyżek — nie mają oni alternatyw.