Oto najlepsze gry i aplikacje 2023 r. według Apple. Znam tylko kilka z nich

Przeglądając Apple Music z pewnością natknęliście się na przynajmniej kilkanaście playlist związanych z Taylor Swift. W ciągu tego roku artystka zdecydowanie umocniła swoją pozycję na rynku muzycznym. Dowodem na to są listy przebojów, statystyki odsłuchów utworów na platformach streamingowych oraz pełne stadiony fanów noszących charakterystyczne bransoletki na nadgarstkach. W pierwszych 10 miesiącach 2023 roku aż 65 utworów Swift znalazło się w międzynarodowym rankingu Daily Top 100 Apple Music - co stanowi bezprecedensowe osiągnięcie w historii przemysłu muzycznego.

Jako Artystka Roku w Apple Music Swift otrzyma również statuetkę Apple Music Award, która zawiera w sobie specjalny wafel krzemowy Apple umieszczony między taflą polerowanego szkła a płytą z anodyzowanego aluminium. Wafel nawiązuje do układów Apple wykorzystywanych w urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka. Na swoją nagrodę liczyć teraz mogą twórcy gier i aplikacji udostępnianych w App Store. Oprócz promocji i reklamy tytułów na głównej stronie App Store, twórcy otrzymają nagrody fizyczne w postaci statuetek inspirowanych niebieską ikoną sklepu. Wykonane w całości z odzyskanego aluminium trofeum zawierać będzie też nazwę lub imię i nazwisko twórców wyróżnionych gier i aplikacji. Poznajcie nominacje do nagród App Store Award 2023.

App Store Award 2023. Wszystkie nominacje

Aplikacja roku na iPhone’a

AllTrails - za zachęcanie świata do aktywności na świeżym powietrzu

Duolingo - za umożliwianie nauki ogromnym rzeszom użytkowników

Flighty - za dostarczanie podróżującym aktualnych informacji i oszczędzanie im stresu na lotnisku

Gra roku na iPhone’a

Afterplace - za rozgrywkę RPG w stylu retro z intuicyjnymi mechanizmami sterowania

Honkai: Star Rail - za kosmiczną przygodę fantasy z kinowymi animacjami

Vampire Survivors - za inspirującą propozycję nowego rodzaju gier akcji roguelike

Aplikacja roku na iPada

Concepts - za wprowadzenie innowacyjnych narzędzi rysowniczych i dynamicznych palet kolorów

DaVinci Resolve - za umożliwienie jeszcze łatwiejszego montażu wideo poza studiem

Prêt-à-Makeup - za narzędzie do projektowania makijażu dostępne dla wszystkich, którzy kochają piękno

Gra roku na iPada

Eggy Party - za propozycję oryginalnej i wciągającej zabawy

Lost in Play - za czarującą grafikę i zabawę dla graczy w każdym wieku

Pocket City 2 - za umożliwienie graczom realizacji swoich budowlanych fantazji

Aplikacja roku na Maca

Linearity Curve - za stworzenie innowacyjnych narzędzi projektowych dla zawodowców i nowicjuszy

Photomator - za przyspieszenie i uproszczenie edycji zdjęć

Portal - za otaczanie użytkowników pięknymi krajobrazami i dźwiękiem przestrzennym

Gra roku na Maca

ELEX II - za przeniesienie graczy do dynamicznego świata science fantasy

Lies of P - za płynność rozgrywki i zaskakującą interpretację klasycznej powieści

Return to Monkey Island - za stworzenie kultowej przygodówki typu point‑and‑click

Aplikacja roku na Apple Watch

Planny - za sprytne pomaganie użytkownikom w planowej realizacji zadań

SmartGym - za udostępnianie inteligentnych, sprofilowanych treningów dla każdego poziomu zaawansowania

Tide Guide - za dostarczanie miłośnikom wodnych aktywności morskiej prognozy pogody w czasie rzeczywistym

Aplikacja roku na Apple TV

Bugsnax - za czarującą grę o pełnej tajemnic fabule

FitOn - za różnorodny wybór treningów z popularnymi trenerami i celebrytami

MUBI - za zapewnianie jakości kinowej w domowych warunkach

Gra roku w Apple Arcade

Cityscapes - za celowe inspirowanie graczy ideą zrównoważonego rozwoju.

Hello Kitty Island Adventure - za wciągnięcie graczy we wspaniałą przygodę u boku uroczych postaci.

stitch. - za przybliżenie szerszemu gronu odbiorców relaksacyjnej sztuki haftu.

Wpływ na kulturę

App Store Award 2023. Nominowane gry i aplikacje

Przeglądając listę nominowanych tytułów, muszę przyznać z ręką na sercu, że znam tylko kilka z nich. Z Duolingo korzystam na co dzień, jako pomoc w nauce języka japońskiego. Przez kilka tygodni grałem też w Honkai: Star Rail i bawiłem się świetnie, jednak uznałem, że granie na telefonie w tak rozbudowaną produkcję nie jest mi na rękę, choć trzeba przyznać, że było bardzo wygodne w trasie. Nie dziwie mnie obecność Vampire Survivors, które zawładnęło sercami graczy na całym świecie - mimo swojej dość archaicznej oprawy wizualno-dźwiękowej i z pozoru prostej, nieskomplikowanej rozgrywki.

Jest też Lies of P mocno inspirowane tytułami From Software i które na nowo opowiada historię Pinokio. Jednak ta gra bardziej kojarzy mi się z rozgrywką konsolową niż przed komputerem Mac. Jest też Cityscapes, które wciąż mam na liście "do odhaczenia" oraz stitch., z którym zapoznałem się nieco bliżej, a obie gry są dostępne w ramach abonamentu Apple Arcade. I to chyba na tyle. Na liście nominacji jest wiele tytułów, o których wcześniej nie słyszałem. Poczekam jednak do samego rozdania i wtedy sprawdzę, czy słusznie zostały wyróżnione.

Kiedy poznamy zwycięzców? Apple nie zdradza dokładnej daty, mówi tylko o kilku najbliższych tygodniach. W zeszłym roku od razu poznaliśmy, która gra i aplikacja zyskała uznanie Apple - nie mieliśmy wcześniej wglądu w nominacje. Wyniki zaprezentowano pod koniec listopada. Można więc podejrzewać, że stanie się tak również w tym roku.