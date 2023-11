To największy atut iPhone'a. Francuzi pomogą uczynić go jeszcze lepszym

Jeżeli zdarza Wam się czasem obejrzeć konferencję czy reklamę Apple, to prawdopodobnie doskonale wiecie jak dużo uwagi firma poświęca aspektowi, na który wielu innych producentów przez lata nie zwracało uwagi. Mam tu na myśli oczywiście prywatność i bezpieczeństwo, które ich urządzenia mają oferować użytkownikom.

Ale nie ważne jak dobrze jest teraz, Apple chce, by było jeszcze lepiej. Dlatego stale pracuje nad ulepszeniem zabezpieczeń, by uodpornić iPhone'a na oprogramowanie szpiegowskie takie jak Pegasus. Ale jak wiadomo: na oprogramowaniu potencjalne zagrożenia się nie kończą, warto też zadbać o odpowiednie zabezpieczenie hardware'u.

fot. Kamil Świtalski

Francuscy inżynierowie Apple pracują nad wzmocnieniem zabezpieczeń iPhone'a. I innych urządzeń Apple też

Jak informuje Independent, francuscy inżynierowie cały czas próbują łamać zabezpieczenia iPhone'a za pośrednictwem rozmaitych metod. W tym m.in. laserów czy odpowiednio dostrojonych czujników. Wszystko po to, by następnie wprowadzić w samych urządzeniach zmiany, po których złamanie urządzeń Apple będzie jeszcze trudniejsze. Idealnie byłoby napisać że niemożliwe, ale w historii wielokrotnie byliśmy już świadkami historii, w których niemożliwe stało się możliwe.

Zabezpieczenie samych urządzeń przed potencjalnymi atakami jest o tyle istotne, że w przeciwieństwie do oprogramowania — tutaj nie da się żadnej wpadki załatać aktualizacją. A z każdym rokiem przestępcy działają jeszcze sprawniej i jeszcze efektywniej.

Kiedy patrzymy na to, w jaki sposób niektóre z tych państwowych programów szpiegujących są nadużywane, ludzie, którzy są nimi atakowani - to dziennikarze, dyplomaci, ludzie walczący o to, by świat stał się lepszym miejscem. Uważamy, że nadużywanie tego rodzaju oprogramowania szpiegującego w ten sposób jest niegodziwe. Uważamy, że ci użytkownicy zasługują na godną zaufania, bezpieczną technologię oraz możliwość bezpiecznej i swobodnej komunikacji, tak jak wszyscy inni nasi użytkownicy — powiedział Ivan Krstic, stojący na czele działu działu bezpieczeństwa w Apple

Wielu użytkowników macha ręką i z ironią mówi, że przecież nie są nikim ani popularnym, ani wysoko postawionym, by stać się celem ataku. Ale to samo mówią w kwestii dwuskładnikowego uwierzytelniania czy skomplikowanych haseł. Zdanie zmieniają dopiero wtedy, gdy stracą dostęp do swojego konta...