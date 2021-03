Pożar w OVH to dramat tysięcy biznesów. Jak się zabezpieczyć?

W przypadku niektórych lokalizacji, warto określić szczególne rodzaje ryzyka wystąpienia zdarzeń losowych: na przykład trzęsień ziemi lub powodzi. W przypadku incydentalnych zalań (o ile do nich dojdzie), w serwerowniach istnieją procedury postępowania w takich sytuacjach i personel jest zazwyczaj co do nich przeszkolony. Budynki, w których znajdują się serwery są dodatkowo zabezpieczone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zniszczenia nośników, na których znajdują się dane. W przypadku katastrofalnych trzęsień ziemi nie dba się o to, by zapewnić ciągłą dostępność usług: raczej próbuje się uratować przynajmniej informacje zgromadzone na serwerach. Zasadniczo, wybierając miejsce dla serwerowni, próbuje się wybrać taką lokalizację, w której ryzyko incydentów sejsmicznych jest możliwie jak najniższe. Dba się także o to, by nie każdy mógł wchodzić do serwerowni: by dostęp do niej był ograniczony do osób, które odpowiednio przeszkolone do obchodzenia się z tymi urządzeniami. W wielu przypadkach zawodzi czynnik ludzki – tego typu incydenty warto ograniczyć do minimum.

Co z zabezpieczeniem danych?

Dajmy na to, że wszystko zawiodło – urządzenia i tak się zniszczyły, nośniki wyparowały, stało się cokolwiek, co spowodowało ich utratę / fizyczne uszkodzenie. W takiej sytuacji mogą przydać się kopie zapasowe. Tanim, choć nie doskonałym sposobem na stworzenie „zapasu” jest backup onsite. Każdy z Was kiedyś pewnie przeprowadził taki typ backupu: być może robiliście kopię swoich informacji na dysk zewnętrzny, który potem trzymaliście w szafie w tym samym domu, gdzie znajduje się „maszyna macierzysta”? A może zapisywaliście kopie ulubionych utworów na płycie CD lub pendrive’ie?

Podobnie robi się w przypadku serwerowni. W tym samym budynku wydziela się urządzenie lub nośniki, gdzie przechowuje się kopie zapasowe tworzone z określoną częstotliwością. Może być również tak (i najczęściej tak jest), że taka kopia zapasowa tworzona jest automatycznie poprzez połączenie między serwerem, a maszyną z nośnikiem na backupy. Nawet, gdy maszyna macierzysta zostanie uszkodzona i dane będą nie do odratowania – sprzęt wykorzystany w ramach onsite backupu będzie je mieć.

Można wykorzystać również backup offsite – wtedy kopia zapasowa znajduje się w innej lokalizacji, niż macierzysta. I znowu Was zaskoczę – jeżeli robiliście kiedyś backup w formie obrazu Waszego systemu i wysłaliście go do chmury, przeprowadziliście backup offsite. Tego typu kopia zapasowa to bardzo często element szerszego planu zarządzania kryzysowego (technicznie: disaster recovery plan). W przypadku takiego backupu mamy pewność, że nawet jak serwerownia zostanie zdmuchnięta z powierzchni ziemi, mamy drugą lokalizację, która pozwoli nam odtworzyć utracone informacje.

Generalnie każdy z tych sposobów tworzenia kopii zapasowej ma swoje wady i zalety. Backup onsite pozwala na niemal natychmiastowy dostęp do informacji, jest on tańszy, ale w przypadku, gdy zniszczony zostanie cały budynek – tracimy wszystko. Offsite backup natomiast jest droższy, bardziej problematyczny, ale znacznie pewniejszy. Trudno sobie wyobrazić, by dwie lokalizacje z tymi samymi danymi zostały uszkodzone z powodu np. pożaru. No, chyba że mówimy o skoordynowanym ataku na centra danych. Niemniej, oceniając ryzyko takiego wypadku można uznać, że jest to bardzo rzadka ewentualność.

Jak widać, dostawcy usług internetowych mają spory wachlarz metod obrony przed wypadkami losowymi w zakresie zapobiegania im oraz minimalizacji skutków tychże. Co można zauważyć na podstawie przypadku OVH, nawet wysokie standardy co do bezpieczeństwa fizycznego zgromadzonych informacji / usług mogą nie wystarczyć.