OnePlus 9 – wszystko co o nim wiemy przed premierą

Jak widzimy, pomysł na tył urządzenia jest taki, że gdyby nie logo OnePlus, można by pomyśleć, że Samsung przygotowuje kolejny smartfon z linii Galaxy FE. Jest to niestety smutny znak naszych czasów, chociaż z drugiej strony – smartfon na pewno będzie prezentował się elegancko i wielu osobom będzie się podobał. Ciężko więc uznać powtarzalność wyglądu za aż tak rażącą wadę.

OnePlus 9 – podzespoły

O tym, co będzie wewnątrz OnePlusa 9 i 9 Pro też już nieco wiemy. W przypadku podstawowego modelu, napędzać go ma (oczywiście) Snapdragon 888 w towarzystwie 8 GB pamięci RAM. Tutaj też prawdopodobni będziemy mieli, tak jak w przypadku innych marek, wybór odnośnie wariantu i jeżeli będziemy chcieli, będziemy mogli dopłacić za 12 GB RAM. Opcje pamięci wewnętrznej mają zaczynać się od 128 GB miejsca na dane i w tym wypadku lepiej wybrać odpowiednią ilość na starcie, ponieważ telefon nie będzie miał slotu na karty microSD. Bateria w tym wypadku jest dosyć przyzwoita, ale także nie odstaje od niczego, co widzimy na rynku. 4500 mAh nie robi już na nikim wrażenia. Ekran w modelu Pro ma być Samsungowym OLEDem LTPO, który spotkać można było m.in. w Samsungu Note 20 Ultra. Oznacza to rozdzielocząść 1440p i odświeżanie 120 Hz.

OnePlus 9 – jakie będzie miał aparaty?

Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że nowe OnePlusy będą mogły pochwalić się kooperacją ze znaną w świecie profesjonalnej fotografii firmą Hasselblad. Firma wyłożyła na stół 150 mln dolarów, by móc sygnować swoje telefony ich logo, a także – aby ich specjaliści pomogli wydobyć z ich kamer jak najlepszy obraz. Jak ta współpraca wpłynie na jakość zdjęć nowych OnePlusów, tego nie wiemy. Wiadomo natomiast, że główny moduł do zdjęć będzie korzystał z sensora Sony IMX789, a do zdjęć szerokokątnych wykorzystany zostanie IMX766, ten sam co w Oppo Find X3 Pro. Rozdzielczość matryc pozostaje zagadką, ale bardzo prawdopodobne, że podobnie jak w siostrzanym Oppo będziemy mieli tu dwa razy po 50 Mpix. Przeznaczenie mniejszego obiektywu (dwóch w wersji Pro) pozostaje zagadkę, jednak gdybym miał zgadywać, jeden z nich mógłby być obiektywem „ultramacro”, który widzieliśmy wczoraj w Find X3 Pro.