Grupa Polsat Plus i ZE PAK powiększą sieć stacji tankowania wodoru

Wygląda na to, że pojazdu napędzane wodorem będą mogły stać się realną alternatywą dla pojazdów elektrycznych z bateriami w Polsce. Grupa Polsat Plus i ZEPAK zapowiada budowę kolejnych 5 stacji tankowania wodoru, które zwiększą ich liczbę w naszym kraju do 11 takich punktów.

Kolejne 5 stacji w korytarzu transportowym TEN-T

Spółki z Grupy Polsat Plus podpisały umowę grantową z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) na realizację projektu w obszarze wodoru. Obejmuje ona budowę 5 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru rozmieszczonych przy drogach sieci TEN-T (transeuropejska sieć transportowa) oraz instalacji do produkcji zielonego wodoru o łącznej mocy 5 MW. Dofinansowanie wynosi ok. 64 mln PLN i zostało przyznane w ramach programu CEF Transport – Alternative Fuels Infrastructure Facility. Nowe ogólnodostępne stacje tankowania wodoru NESO umożliwią tankowanie autobusów, samochodów osobowych i ciężarówek wodorowych.

Obecnie sieć stacji tankowania wodoru NESO systematycznie się rozwija – działające już stacje zlokalizowane są w Warszawie, Gdańsku i Rybniku, a wkrótce zostaną uruchomione także w Gdyni, Wrocławiu i Lublinie. Te pierwsze inwestycje są realizowane przez Grupę Polsat Plus i ZE PAK przy wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycje w kolejne stacje tankowania wodoru ułatwią tankowanie ekologicznych pojazdów oraz przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Samochody i autobusy jeżdżące na wodór emitują z rury wydechowej jedynie parę wodną. Nie emitują spalin i trujących substancji, a dodatkowo oczyszczają powietrze.

Wodorowy transport coraz popularniejszy w Polsce

Wraz z nowymi stacjami w Polsce pojawia się również coraz więcej autobusów napędzanych wodorem. Takowe posiada już w swojej flocie między innymi Rybnik oraz Gdańsk. Są to nowoczesne pojazdy produkowane przez spółkę NESO należącą do grupy Cyfrowy Polsat Plus w fabryce w Świdniku. Każdy taki autobus na jednym tankowaniu, które trwa kilkanaście minut, jest w stanie pokonać dystans około 450 km. Sieć stacji tankowania wodoru budowana jest pod marką NESO. Nazwa pochodzi od pierwszych liter „Nie Emituję Spalin, Oczyszczam”. Stacje NESO są w dużym stopniu samowystarczalne energetycznie. Zainstalowane panele słoneczne o mocy 19 kW dostarczają prąd do stacji, a magazyny energii o pojemności 60 kWh mogą przechowywać jej nadwyżki. Samochód osobowy tankuje się wodorem ok. 3-4 minuty i zapewnia to zasięg ok. 650 km. Korzystanie ze stacji NESO jest zbliżone do tego, jakie znamy z tradycyjnych stacji. Do tankowania zdejmuje się „pistolet” z dystrybutora, wkłada do samochodu lub autobusu, naciska przycisk i rozpoczyna się napełnianie baku.

Na ten moment nie znamy jeszcze dokładnych lokalizacji nowych stacji tankowania wodoru, ale ich lokalizacja w pobliżu dróg należących do sieci TEN-T, oznacza, że pojawią się w wzdłuż głównych arterii drogowych w Polsce łączących Szczecin - Poznań - Wrocław Katowice po zachodniej stronie oraz Gdynie/Gdańsk - Warszawę/Łódź - Kraków/Katowice w centralnej Polsce. Dzięki temu za kilka lat korzystanie z samochodu zasilanego wodorem może być ciekawą alternatywą dla wielu mieszkańców Polski.