Disney podzielił się zwiastunem nowości i powrotów w przyszłym roku. Jest na co czekać!

Disney Plus to platforma VOD wypełniona treścią dla fana wybitnych serii i wciągających filmów. To tutaj każdy fan Gwiezdnych Wojen zaspokoi głód kolejnych przygód, a w przerwie między nimi, może sięgnąć po klasyki lub coś nowego.

Powroty i moc nowości, Disney Plus nie da się nudzić w 2025!

Może to wielu zszokować, ale niebawem już koniec roku! Z tej okazji możemy się spodziewać kolejnych firm, które będą już promować nowości na następny rok. Dzisiaj mamy przyjemność spojrzeć jakie nowości i powroty szykuje dla nas Disney wraz z partnerami w 2025 roku. Wśród wielu hitów, tak uwielbiane serie jak The Bear z kolejnym, już czwartym sezonem, a także mocno wyczekiwany drugi sezon Andora. Szpiedzy w świecie Gwiezdnych Wojen okazali się być równie ciekawi co rycerze Jedi. Dla fanów mrocznego sci-fi również się znajdzie nie byle gratka, Alien: Earth.

Zwiastun nie trwa nawet dwóch minut, ale jak wyraźnie po nim widać, długość nie ma znaczenia. Jest wypełniony propozycjami, które dostarczą w kolejnym roku emocji na wiele miesięcy. Zaczyna zapowiedzią The Bear, w której możemy zobaczyć powrót dawno niewidzianej ekipy z Jeremy'm Allenem Whitem na czele i zdobywczynią Oscara Jamie Lee Curtis. Przechodzi on w nadchodzącą przygodę rodem Goonies, ale tym razem wszystko wydarzy się w kosmosie, w którym podróżują Jedi. Gwiezdne Wojny: Załoga Rozbitków zapowiada świetną zabawę.

Na pewno wielu widzom serce mocniej zabiło, gdy pojawiły się znajome xenomorphy z serii Obcy, w zupełnie nowej odsłonie. Fani Marvela też mają czekać, Riri Williams w końcu dostanie pole do popisu we własnym serialu, a nie tylko w tle wakandowego laboratorium. Kolejna Gęsia Skórka i odrodzony Daredevil zaproponują trochę zabawy dla młodszych oraz starszych. No i wreszcie ostatni sezon Opowieści podręcznej, który zamknie historię rozpoczętą prawie osiem lat temu.