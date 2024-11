Disney+ z wielkim hitem Marvela. Premiera już dziś

Fani Marvela w ostatnim czasie nie mieli szczególnych powodów do zachwytów. Najpierw zawirowania w uniwersum Avengers, które nie przypadły społeczności do gustu, potem seria nieudanych seriali – w końcu jednak komiksowy gigant trafił w dziesiątkę. Wrzucenie do jednego filmu uwielbianego Wolverine’a i kipiącego czarnym humorem Deadpoola sprawiło, że o produkcji Marvela znów mówiło się w samych superlatywach. Deadpool & Wolverine to najbardziej kasowy film z kategorią wiekową R w historii kina – od dziś możecie zobaczyć go w domowym zaciszu.

Deadpool & Wolverine – premiera na Disney+ już dziś

Deadpool & Wolverine debiutował pod koniec lipca i w kilka dni po premierze zarobił ponad 200 mln dolarów. Film cieszy się świetnymi recenzjami, ale trudno się dziwić. To prześmieszna i widowiskowa produkcja, pełna gagów, marvelowskich smaczków oraz genialnych efektów specjalnych, które sprawiają, że produkcję ogląda się na jednym wdechu. Teraz te emocje przeniosą się do Waszych domów, bo film właśnie dziś debiutuje na Disney+.

Źródło: Disney+

W nowym filmie Wade Wilson (Deadpool) wiedzie nudne życie zwykłego obywatela. Skończył z bohaterstwem i próbuje w gronie najbliższych odnaleźć się w systemie na nowo, ale sprawy komplikują się w momencie, gdy światu ponowie zaczyna zagrażać niebezpieczeństwo. Wade musi uporać się z czasoprzestrzenią, balansującą na granicy anihilacji – nie będzie działać jednak sam. Z przeszłości przybywa z pomocą Wolverine, a także kilku innych, dobrze znanych fanom uniwersum bohaterów z pierwszych filmów Marvela. Pozycja absolutnie obowiązkowa!

Jeśli przed seansem chcecie o filmie dowiedzieć się więcej, to odsyłam do mojej recenzji Deadpool & Wolverine.